35 نمایشنامه به جشنواره ملی تئاتر خیابانی لاهیجان ارسال شد

رضا کهالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد اثر که از گیلان و چند شهر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود 15 اثر برای اجرا انتخاب شدند.
وی اظهارداشت: رنگ ها کاری از علی بیداوسی از لاهیجان، کی آشغالتره از فاطمه علی پرست از لاهیجان، چشمان دردمند از محمد ابوالقیسی از رودسر، از شار تا شهر از محمود فرضی نژاد از سیاهکل، معرکه از مصطفی قربانیان از قم، حکایت مردمان زمینی از رضا جوشنی از لنگرود، منم آرش از امیر موسوی از تهران، این جوری هم میشه نگاه کرد از پوریا کریمی از لاهیجان از جمله این آثار است.
دبیر دومین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند گفت: سرعت گیر از نوع دیگر از محمد رضا جعفری از آستانه اشرفیه، چهارشنبه آخر سال از میلاد حسن نیا از لاهیجان، موتور از عبدالله بهادری از لنگرود، اینجوری شو ندیده بودیم از علی حلوی از رشت، آبی تر از آسمان از علیرضا دهقانی از تهران، درد دل هایی از یک همسایه مفلوک از مهدی حبیبی از ملایر، سلول من تروریست نیست از حمید رضا شفیعی از تهران و اعتصاب از نوع وارونه از احمد امیری امامی از املش به عنوان آثار دیگر برگزیده برای اجرا در این جشنواره معرفی شدند.
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