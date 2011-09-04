35 نمایشنامه به جشنواره ملی تئاتر خیابانی لاهیجان ارسال شد

رضا کهالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد اثر که از گیلان و چند شهر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود 15 اثر برای اجرا انتخاب شدند.

وی اظهارداشت: رنگ ها کاری از علی بیداوسی از لاهیجان، کی آشغالتره از فاطمه علی پرست از لاهیجان، چشمان دردمند از محمد ابوالقیسی از رودسر، از شار تا شهر از محمود فرضی نژاد از سیاهکل، معرکه از مصطفی قربانیان از قم، حکایت مردمان زمینی از رضا جوشنی از لنگرود، منم آرش از امیر موسوی از تهران، این جوری هم میشه نگاه کرد از پوریا کریمی از لاهیجان از جمله این آثار است.

دبیر دومین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند گفت: سرعت گیر از نوع دیگر از محمد رضا جعفری از آستانه اشرفیه، چهارشنبه آخر سال از میلاد حسن نیا از لاهیجان، موتور از عبدالله بهادری از لنگرود، اینجوری شو ندیده بودیم از علی حلوی از رشت، آبی تر از آسمان از علیرضا دهقانی از تهران، درد دل هایی از یک همسایه مفلوک از مهدی حبیبی از ملایر، سلول من تروریست نیست از حمید رضا شفیعی از تهران و اعتصاب از نوع وارونه از احمد امیری امامی از املش به عنوان آثار دیگر برگزیده برای اجرا در این جشنواره معرفی شدند.

وی همچنین با بیان اینکه این جشنواره از تا 15 شهریور ماه جاری در ساعت های 18 و 19 عصر هر روز در 12 نقطه از شهر لاهیجان برگزار می شود، افزود: در ایام برگزاری این جشنواره دو عروسک غول پیکر به نام های عروس گوله و پیربابو نیز توسط گروه های تهرانی به هنرنمایی خواهند پرداخت.

کهالی گفت: در مدت برگزاری جشنواره تعدادی از هنرمندان نامی کشور نیز در این ایام مهمان مردمان هنر دوست لاهیجان خواهند بود.

وی افزود: این جشنواره با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری لاهیجان و مرکز هنرهای نمایشی کشور، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، دفتر نمایش های خیابانی کشور و انجمن هنرهای نمایشی استان طی پنج روز در لاهیجان برگزار می شود.

دبیر دومین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند یادآورشد: تمامی کارهای پذیرفته شده دراین جشنواره مسائل مختلف شهروندی است.