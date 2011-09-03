آخرین تغییرات آیین نامه تسهیلات استعداد درخشان/ احتمال حذف کاردانی

دکتر سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تغییرات آیین نامه تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان در وزارت علوم مراحل نهایی خود را می گذراند و در این آیین نامه برای پذیرش بدون کنکور دانشجویان استعداد درخشان تغییراتی خواهد داشت.

وی افزود: در آیین نامه پیشنهاد شده است که کاردانی در این آیین نامه حذف شود چرا که دیگر واقعاً رقابتی در آن مقطع وجود ندارد. جایگزین آن بحث کارشناسی ارشد و دکتری است که تقویت می شود.

قدیمی یادآور شد: پیش بینی می شود که پیشنهادات و تغییرات آیین نامه تا اوایل مهرماه نهایی می شود و برای سال تحصیلی آینده (92-91) اجرایی خواهد شد.

وی تاکید کرد: مصادیق برای حذف کنکور جهت ارتقای تحصیلی دانشجویان استعداد درخشان مشخص شده است و پس از نهایی شدن ابلاغ می شود.

مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم با اشاره تعداد دانشجویانی که با استفاده از آیین نامه تسهیلات استعداد درخشان ارتقای تحصیلی پیدا کرده اند، گفت: در سال گذشته تحصیلی 4 هزار و 200 نفر با آیین نامه فعلی با شیوه های با آزمون و بدون آزمون ارتقای مقطع پیدا کرده اند.