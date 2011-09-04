سد خاکی جره خوزستان امسال به بهره برداری می رسد

هوشنگ کسایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سد با هسته رسی، ارتفاع 114 متر، طول تاج 740 متر، عرض تاج 12 و طول مخزن 14 کیلومتر هم اکنون بر روی رودخانه دز درحال ساخت است.

وی افزود: با ساخت و بهره برداری از این سد به عنوان پنجمین سد خاکی خوزستان آب 22 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی دشت رامهرمز تامین می شود.



سرپرست معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: حجم کل این مخزن در تراز نرمال 216 میلیون متر مکعب و حجم مفید آن 222 میلیون متر مکعب است.



وی با اشاره به اینکه ساخت این سد از سال 75 در استان خوزستان آغاز شد، گفت: برای ساخت این سد هزار و 230 میلیارد ریال هزینه شده است.



سرپرست معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان افزود: برای اجرای این طرح امسال 80 میلیارد ریال اعتبار دولتی و 100 میلیارد ریال اوراق مشارکت نیاز است.



کسایی یادآور شد: کنترل سیلاب، افزایش سطح زیرکشت، افزایش آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی، توسعه زمینهای کشاورزی، تولید انرژی برق آبی و توسعه گردشگری و پائین بودن هزینه های اجرایی از اهداف ساخت سدهای مخزنی است.



هم اکنون 9 سد مخزنی درخوزستان درحال ساخت است که تا دو سال آینده به بهره برداری می رسند.