زمان آغاز ثبت درخواست انتقالی دانشجویان/ فرصت یک ماهه به متقاضیان

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: آئین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان که در سال تحصیلی 89-90 بنای عمل قرار گرفت در سال تحصیلی 91-90 نیز برای ایجاد نظم و وحدت رویه در زمینه مهمانی و انتقال دانشجویان همچنان مبنای عمل خواهد بود.

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم اضافه کرد: سال تحصیلی 90-89 اولین سالی بود که ثبت درخواست های انتقال و مهمانی دانشجویان از طریق یک سامانه اینترنتی صورت می گرفت.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویانی که درخواست انتقال یا مهمانی خود را در آبان ماه 90 از طریق سامانه جامع خدمات آموزشی در سایت اداره کل امور دانشجویان داخل ثبت می کنند، در صورتی که دانشگاههای مبدأ و مقصد با درخواستشان موافقت کنند می توانند از بهمن ماه 90 در دانشگاه مقصد ثبت نام کنند.

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم تاکید کرد: متقاضیان انتقال و مهمانی حتما باید حداقل معدل 13 داشته باشند.

به گزارش مهر، دانشجویان متقاضی انتقال و مهمانی در اولین دوره ثبت اینترنتی درخواست های انتقال و مهمانی، درخواست‌های خود را از طریق سامانه جامع خدمات آموزشی در سایت اداره کل امور دانشجویان داخل به نشانی msrt.ir/sites/ddstu/default.aspx ثبت می کردند.

به این ترتیب دانشجویان متقاضی انتقال و مهمانی دیگر نیازی به درخواست حضوری از دانشگاه‌های مبدأ و مقصد ندارند. دانشجویان پس از ثبت اینترنتی درخواست‌های انتقال و مهمانی‌شان "کد رهگیری" دریافت می‌کنند و از طریق این کد رهگیری می‌توانند از نتیجه درخواست خود مطلع شوند.

روال بر این است که دانشگاه‌های مبدأ و مقصد نیز نتیجه بررسی خود را از طریق سامانه جامع خدمات آموزشی اعلام می‌کنند.