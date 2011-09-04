چهار بازیکن ملی پوش به تیم والیبال مناطق نفتخیز پیوستند

محمدرضا جمال پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هفت بازیکن فصل گذشته این تیم را حفظ کرده ایم، اظهار داشت: فرهاد سال افزون، علی رضا جلیلی، مهدی منصوری و مصطفی شریفات بازیکن تیمهای ملی جوانان و بزرگسالان به صورت رسمی به این تیم پیوستند و نماینده خوزستان را در مسابقات باشگاه های برتر کشور همراهی خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه تمرینهای تیم والیبال مناطق نفت خیزجنوب از صبح روز شنبه (12 شهریور) آغاز شده است، افزود: هم اکنون درحال مذاکره با چهار بازیکن جدید هستیم.



سرمربی تیم والیبال مناطق نفتخیز جنوب درخصوص دیگر اعضای کادر فنی تیم والیبال مناطق نفت خیز جنوب نیز گفت: ابراهیم آرزومند و مسعود گلاب به عنوان مربی در هدایت تیم مرا همراهی خواهند کرد و یک مربی جدید نیز به زودی به کادر فنی اضافه خواهد شد.



جمالپور با اشاره به اینکه فرصت کمی تا آغاز مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور باقی مانده، افزود: با توجه به اینکه تمرینات تیم به علت مشکل منع هزینه کردن شرکتهای تحت پوشش وزارت نفت در بخش ورزش قهرمانی، خیلی دیر آغاز شد اما در همین فرصت باقیمانده در تلاش هستیم تیمی آماده را روانه رقابتها کنیم.



فصل جدید مسابقات والیبال باشگاههای برترکشور با حضور 14 تیم از 27 مهر آغاز می شود که تیم مناطق نفتخیز جنوب در هفته نخست میهمان تیم آلومینیوم المهدی بندرعباس است.



تیم مناطق نفت خیزجنوب در مسابقات سال گذشته والیبال دسته اول باشگاههای کشور به مقام قهرمانی دست یافت و جواز حضور مسابقات باشگاه های برترکشور را کسب کرد.