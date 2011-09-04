تیم فجر قهرمان مسابقات فوتسال جام رمضان ماهشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب در مسابقه فینال این رقابتها تیم فجرتوانست تیم مجتمع مسکونی آیناز را با نتیجه 2 بر یک شکست دهد و قهرمان این دوره از مسابقات شود.

در پایان مسابقات منوچهر حیاتی رئیس هیئت فوتبال ماهشهر، کمایی شهردار ماهشهر، کاظمی نژاد رئیس هیئت ورزشهای همگانی ماهشهرمسابقات جوایز و کاپ قهرمانی تیم ها را اهدا کردند.



تیم فجر در حالی قهرمان این دوره از مسابقات شد که تنها یک مساوی در مسابقات گروهی و حذفی داشت و توانست با شش برد و یک مساوی به قهرمانی این دوره از مسابقات دست یابد.

فوتسال جام رمضان شهر چمران به خط پایان رسید

همچنین فوتسال جام رمضان شهر چمران با معرفی تیم قهرمان به پایان رسید.



رئیس هیئت فوتبال ماهشهر در این خصوص گفت: مسابقات فوتسال جام رمضان در شهر چمران برای اولین بار و در یک امر بی سابقه با شرکت 16 تیم برگزار شد.



منوچهر حیاتی ادامه داد: این 16 تیم در چهار گروه قرار گرفتند که از هر گروه دو تیم به مرحله حذفی صعود کردند.



حیاتی افزود: پس از دور مقدماتی این بازیها تیم های صعود کننده در یک جدول حذفی قرار گرفتند که در نهایت دو تیم فولاد بتن کارون و صبح کارون به مرحله فینال این مسابقات رسیدند و تیم فولاد بتن کارون توانست با نتیجه 2 بر یک از سد تیم صبح کارون بگذرد و اولین جام قهرمانی فوتسال را در شهر چمران به دست بیاورد.



رئیس هیئت فوتبال ماهشهر ادامه داد: در این مسابقات تیم پتروشیمی خوزستان به عنوان تیم اخلاق و عبدالله شیبانی به عنوان بازیکن اخلاق این دوره از مسابقات شناخته شدند.



حیاتی تصریح کرد: مسابقات فوتسال جام رمضان شهر چمران برای اولین بار برگزار می شد که از استقبال خوبی از سوی تماشاگران برخوردار بود.



شب گذشته در پایان این مسابقات با حضور منوچهر حیاتی رئیس هیئت فوتبال و معاون فرماندار ماهشهر به تیمهای اول تا سوم این دوره از مسابقات جوایز و کاپ قهرمانی اهدا شد.