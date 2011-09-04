مسابقات پینگ پنگ مدیران ماهشهر برگزار شد

وحید کاظمی نژاد در گفتگو با خبرنگار با اشاره به اینکه پس از انجام 31 بازی محمد صادق نژادجعفریان از بهداشت و درمان نفت ماهشهر توانست مقام قهرمانی را کسب کند‌، ادامه داد: ابوالقاسم رضایی از سازمان منطقه ویژه ماهشهر توانست مقام نائب قهرمانی مسابقات را کسب کند و حسین شهریاری از پتروشیمی فجر و ناصر امیرپور از بهداشت و درمان نفت ماهشهر سوم و چهارم شدند.

وی با اشاره به اینکه این مسابقات با همکاری بسیج صنایع پتروشیمی انجام شد، گفت: این مسابقات هر ساله بین مدیران منطقه برگزار می شود که هیئت پینگ پنگ ماهشهر قصد دارد این مسابقات را بار دیگر به مناسبت دهه مبارک فجر در بهمن ماه برگزار کند.



دبیر هیئت پینگ پنگ ماهشهر اظهار داشت: میزبانی این دوره از مسابقات به عهده پتروشیمی بندرامام (ره)بود که توانست با شایستگی این مسابقات را برگزار کند ضمن اینکه سرداوری این مسابقات به عهده امین کاظمی نژاد بود.



