تمرینات فولاد خوزستان آغاز شد

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمرینات فولاد در سه روز آخر هفته گذشته به دلیل فرا رسیدن عید سعید فطر تعطیل بود و کادر فنی و بازیکنان این تیم فرصت یافتند به استراحت و امور شخصی بپردازند.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، تمرینات فولاد در هفته جاری از ساعت 19 شنبه 12 شهریور در ورزشگاه اختصاصی فولاد در اهواز آغاز شد و تا پیش از مسابقه با صنعت نفت آبادان ادامه می یابد.



ابن قاسم تصریح کرد: این در حالیست که آرش افشین و سامال سعید به دلیل حضور در تیمهای ملی فوتبال ایران و عراق و کریم شاوردی و کاوه رضایی به علت مصدومیت در تمرینات فولاد حضور ندارند.



در همین حال و بنا به گفته ابن قاسم سرپرست تیم فولاد خوزستان، فولادیها برنامه ای برای انجام بازی تدارکاتی در هفته جاری ندارند.



دیدار تیمهای هم استانی فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان ساعت 20 روز جمعه هجدهم شهریورماه جاری در ورزشگاه تختی آبادان انجام می شود.