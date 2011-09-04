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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

تمرینات فولاد خوزستان آغاز شد

تمرینات فولاد خوزستان آغاز شد

اهواز - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: تمرینات فولاد برای دیدار با تیم صنعت نفت آبادان شنبه شب در اهواز از سر گرفته شد.

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمرینات فولاد در سه روز آخر هفته گذشته به دلیل فرا رسیدن عید سعید فطر تعطیل بود و کادر فنی و بازیکنان این تیم فرصت یافتند به استراحت و امور شخصی بپردازند.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، تمرینات فولاد در هفته جاری از ساعت 19 شنبه 12 شهریور در ورزشگاه اختصاصی فولاد در اهواز آغاز شد و تا پیش از مسابقه با صنعت نفت آبادان ادامه می یابد.

ابن قاسم تصریح کرد: این در حالیست که آرش افشین و سامال سعید به دلیل حضور در تیمهای ملی فوتبال ایران و عراق و کریم شاوردی و کاوه رضایی به علت مصدومیت در تمرینات فولاد حضور ندارند.

در همین حال و بنا به گفته ابن قاسم سرپرست تیم فولاد خوزستان، فولادیها برنامه ای برای انجام بازی تدارکاتی در هفته جاری ندارند.

دیدار تیمهای هم استانی فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان ساعت 20 روز جمعه هجدهم شهریورماه جاری در ورزشگاه تختی آبادان انجام می شود.
کد مطلب 1398451

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