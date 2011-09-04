طرح هوشمندسازی یک هزار واحد آموزشی خوزستان اجرایی می شود

رحمن فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طرح هوشمندسازی همه فرآیندهای آموزشی از جمله نظارت، کنترل یاد دهی، یادگیری، منابع آموزشی و کمک آموزشی با رایانه انجام می شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح 10 میلیارد ریال اختصاص یافت، تصریح کرد: در اجرای این طرح 765 رایانه خریداری شده و در اختیار مدارس استان قرار گرفته است.



فلاحی افزود: این طرح در پنج مرحله اجرا می شود و در پنج سال بیش از هفت هزار واحد آموزشی زیر پوشش طرح هوشمند سازی مدارس قرار می گیرد.



مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: مدارس شاهد، غیر انتفاعی و هیئت امنایی استان خوزستان بدون استفاده از بودجه دولتی تا پایان امسال این طرح را اجرا می کنند.



استان خوزستان حدود 850 هزار دانش آموز دارد که در هشت هزار واحد آموزشی این استان تحصیل می کنند.