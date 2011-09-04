کمک 33 میلیون ریالی برای آزادی زندانیان در زنجان

حسین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ثبت نام از خیرین جهت آزادی زندانیان نیازمند در استان زنجان د ر شب عید فطر برگزار شد.

وی ادامه داد: مبلغ اولیه فطریه جمع آوری شده 866 میلیون ریال است و مبالغ جمع آوری شده بلافاصله به حسابهای بانکی خانواده های تحت حمایت واریز می شود.

موسوی افزود: مردم مومن و نیکوکار استان زنجان همزمان با عید فطر به فتاوی مراجع عظام، زکات فطره خود را به صندوقهای مستقر در مصلی و مساجد و مکانهای برگزاری نماز عید سعید فطر واریز کردند.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی استان زنجان تاکید کرد: هدف از برگزاری این گلریزان که به همت مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره)استان زنجان صورت گرفت در راستای آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد بود.

موسوی یادآور شد: این جشن به منظور آزاد سازی زندانیان جرایم غیرعمد صورت گرفت و به هیچ وجه برای زندانیانی که به صورت عمد در زندان ها به سر می برند جشن گلریزان برگزار نمی شود.