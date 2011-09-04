تنها سینمای بناب مانتو فروشی شد!/ درد تجاری سازی اماکن فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، غرور سینما و خاطره سالیان رفت و آمد مردم رو به خاموشی رفته و شش سال است در لباس مبدل زنانه روزهای پرغرورش را فریاد می زند.

علی رغم اینکه سینمای بناب شش سال است تغییر کاربری داده و تبدیل به بوتیک لباس زنانه شده اما همچنان مردم این شهر فروشگاه لباس را به رسمیت نشناخته و در مکالمات خود آنرا سینما می خوانند، گویی خاطرات خوش آن در یادها همچنان زنده بوده و از تعطیلی سینمای شهر گلایه می کنند.

سینمای بناب متعلق به بخش خصوصی بوده که در زیر فشار هزینه های بالای اداره آن از یک سو و عدم استقبال مردم از سوی دیگر، کمر خم کرده و برای بقای خود تن به بدل کردن کاربری خود داده است!

سینماهای آذربایجان در عطش تماشاچی/ تهرانی ها در هیجان گرفتن امضا از بازیگران محبوب خود!

درحالیکه سینماهای تهران دیگر دوران رکود خود را گذرانده و در پی شیوه های رایج برای هر چه پرشور کردن سالن های خود هستند، سینماهای آذربایجان شرقی همچنان در عطش تماشاچی برای رونق خود در جستجوی روزنه ای از امید می گردند.

در پی رقابت و جذب هر چه بیشتر مردم، سالن های سینمای تهران هر روز شاهد ابتکاری جدید و بهره بردن از شیوه های رایج دنیا بوده و گاه بازیگران محبوب سینما با حضور در گیشه های فروش بلیط هیجان تماشای فیلم را برای مردم افزایش می دهند و این درحالیست که سینماهای آذربایجان در زیر خروارها خاک به خواب رفته اند و کسی از آنها خبری ندارد!

سالن های نامناسب و نبود اعتبار و کمبود امکانات دیگر حتی در خاطرات سینماهای تهران هم نبوده و همه به دست فراموشی سپرده شده و علاوه بر اینکه سالن ها هر روز شاهد اکران فیلم های داخلی است فیلم های حرفه ای از سراسر دنیا نیز مورد استقبال خیل عظیمی از مردم قرار می گیرند .

تمام اینها اما برای آذربایجان شرقی و سینماهایش رویایی دور از دسترس به نظر می آید و تنها برای فرار از تعطیلی همچون سینمای بناب لباس مبدل زنانه به تن کرده و تغییر کاربری می دهند!

کسی از سرنوشت سینمای بناب خبر ندارد

در خیابان اصلی بناب منتهی به میدان مرکزی شهر شش سالی است که یک بوتیک لباس های زنانه برپا شده و در سکوت فعالیت می کند و شاهد رفت و آمد گاه و بیگاه مردم است و این درحالیست که قامت این فروشگاه زنانه غیر عادی بوده و گفتگوی مردمان این شهر گواهی بر این موضوع است که از آن به سینمای شهر یاد می کنند!

روزگاری این بوتیک لباس زنانه سینما بود که شش سال است در خاموشی فرو رفته و در همان پیکر در لابی سینما لباس ها جا خوش کرده و روزگار تلخی که بر سینما رفته را فریاد می زنند.

"بلاغ خاموشی" فرزند خاموشی بزرگ صاحب سینمای بناب با اشاره به روزگار تلخی که بر سینمای این شهرستان رفته است، با تلخی تمام تاکید کرد: کسی از سرنوشت سینمای بناب خبر ندارد!

سینمایی که رخت زنانه بر تن کرده است! / زمانی پوستر فیلمها بر قاب این تابلو نقش می بست

خاموشی با سردی تمام از خاموشی سینمای شهر گفت: شش سال است که سینمای شهر قالب عوض کرده و پیش از آن دوسال بود که در تعطیلی به سر می برد اما در طول این مدت کسی سراغی از آن نگرفته است، نه مسئولی و نه حتی جوانان که مخاطبان اصلی فیلم و سینما هستند.

وی ادامه داد: بناب شهر دانشگاهی و فرهنگی است و این درحالیست که تا کنون هیچ جوان و دانشجویی علت تعطیلی و زمان آغاز به کار دوباره آنرا جویا نشده است و تنها در آدرس دادن های مردم است که همچنان این فروشگاه را سینما می نامند، می توان خاطرات سینما را به خاطر آورده و به یاد آورد که روزگاری در این شهر نیز سینمایی فعالیت می کرد!

خاموشی با ابراز تاسف تاکید کرد: پس از تعطیلی سینما حتی مسئولان نیز علت این اتفاق را نیز جویا نشدند.

فرسودگی سالن و عدم استقبال مردم عامل تعطیلی سینمای بناب

فرسودگی سالن و به تبع آن عدم استقبال مردم مشکلی است که همچون دیگر سینمای های استان دامنگیر سینمای بناب نیز شده است.

بلاغ خاموشی فرسودگی سالن سینما و عدم استقبال مردم را عامل تعطیلی سینمای این شهر عنوان کرد.

همچنین در ادامه خاموشی بزرگ که مالک این سینما است با گریزی به گذشته آنچه را که بر سینمای این شهر رفته تشریح کرد: سینما سال 82 تعطیل شد و پیش از آن در پنج سانس فیلم نمایش داده می شد و این درحالیست که حتی 10 نفر هم در سالن برای تماشای فیلم حضور نداشت!

خاموشی وجود گرانی و تورمی که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند را از دیگر عوامل عدم استقبال مردم از سینما دانست که هزینه های بالای زندگی به مردم امکان اختصاص بخشی از درآمد را به تفریح و تماشای فیلم در سینما ها نمی دهد.

وی یادآور شد: از آنجایی که سینمای بناب به جایی رسیده بود که دخل و خرجش با هم نمی خواند و از سوی دیگر پنج خانواده نیز از این مکان ارتزاق می کردند ادامه کار دیگر امکان پذیر نبود و به مرور تعداد کارمندان آن کم شده و در نهایت سینما را تعطیل کردیم.

سینمای بناب تغییر کاربری نداده است/ پرونده مسکوت 6 ساله بوتیک لباس زنانه!

علی رغم اینکه این شائبه وجود دارد سینمای بناب تغییر کاربری داده و یک مکان فرهنگی به مکان تجاری بدل شده است، مالک سینما و رئیس اداره ارشاد بناب این موضوع را تایید نمی کنند.

و این درحالیست که پرونده سینما و یا همان بوتیک لباس زنانه کنونی شش سال است مسکوت مانده و تکلیف آن مشخص نیست!

خاموشی در تشریح وضعیت سینما تاکید کرد: سینمای بناب تغییر کاربری نداده و سالن سینما همانطور دست نخورده باقی مانده است.

وی تشریح کرد: به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی که سینما پیش روی مان گذاشت با کسب مجوز از وزارت ارشاد تصمیم به ساخت مجتمع چند منظوره گرفتیم که علاوه بر سینما و دیگر فعالیت های فرهنگی بخشی از آن نیز به فروشگاه پوشاک اختصاص یابد.

خاموشی ادامه داد: به دلیل نبود اعتبار و بودجه برای عملیاتی کردن این پروژه، در حال حاضر برای گذران زندگی پنج خانواده لابی سینما را برای فروش لباس زنانه اختصاص داده ایم تا مراحل عملیاتی شدن پروژه آغاز شود.

ورودی سینما - تابلویی که همچنان جلب توجه می کند

همچنین رئیس اداره ارشاد بناب در تایید عدم تغییر کاربری سینما اظهار داشت: سینمای بناب تغییر کاربری نداده و مالک آن قصد گسترش آن مجموعه را داشته که البته دو سال است این موضوع مسکوت مانده است.

فریدون نبی قدیم با تاکید بر اینکه فعالیت تجاری کنونی بوتیک لباس زنانه در مکان سینما تحت کنترل است، ادامه داد: در محل لابی سینما در حال حاضر فعالیت تجاری انجام می شود و سالن و ساختمان آن دست نخورده باقی مانده است و علی رغم اینکه شش سال پیش نقشه ای مبنی بر گسترش سینما به مجتمع فرهنگ و تجاری ارائه شده و از سوی وزارت ارشاد مجوز دریافت کرده است اما در حال حاضر این پروژه مسکوت باقی مانده است.

وی عدم استقبال مردم از سینما را علت تعطیلی آن عنوان کرد که در طول سالیان گذشته بارها تعطیل شده بود اما هشت سال پیش توان ادامه را از دست داده و به طور کلی تعطیل شد.

اداره ارشاد از سینما حمایت کند/ احیای سینمای بناب نیازمند حمایت سرمایه گذاران

سینمای بناب هشت سال است که در رکود کامل به سر می برد و سقف و دیوارهایش در اثر رطوبت تخریب شده و صندلی های آن مستهلک و شکسته اند و دیگر از روزهای پر فروغش خاطره ای باقی نمانده است و این درحالیست که همچنان رویای اکران فیلم و چشیدن لذت حضور مردم را در سر می پروراند.

خاموشی مرا با خود به خواب سینمای پیر فرو خفته برد تا از نزدیک شاهد دنیایی که در پس خروراها خاک به فراموشی سپرده شده باشم و پس از آنکه کلمات نگفته را به تصویر کشید، گفت: سینمای بناب دیگر همچون جسمی بی جان است که جز پیکره ای فرو ریخته و سقف و دیواری ویران چیزی برایش باقی نمانده اما همچنان رویای روزهای جوانی را در سر می پروارند!

خاموشی به خاموشی سینمای خود نگریست و با حسرت ادامه داد: احیا و راه اندازی دوباره سینما آرزوی ما بوده و بیش از گسترش سینما به یک مجتمع فرهنگی و تجاری علاقه مند راه اندازی دوباره سینما هستیم و این درحالیست که این امر نیازمند داشتن سرمایه کلانی است که به تنهایی از عهده آن بر نمی آییم.

تجهیزات رها شده در سینمای بناب خاک می خورند

مالک سینمای بناب تاکید کرد: در صورت حمایت اداره ارشاد و مشارکت سرمایه گذاران تمایل به راه اندازی دوباره سینما داریم.

از سوی دیگر سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی وجود سینما را یکی از شاخصه های فرهنگی شهر دانست که وجود آن در شهر فرهنگی بناب ضروریست.

شهرام خدایی تاکید کرد: سینمای بناب به دلیل اینکه متعلق به بخش خصوصی است ضروریست مسئولان این شهرستان با انجام مذاکره اقدام به رفع مشکلات آن کنند.

وی با تاکید بر اینکه صرف هزینه و سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی ضروریست، اظهار داشت: راه اندازی مجدد سینمای بناب همت جمعی مسئولان را می طلبد تا سینما را بازسازی کرده و آن را به روز رسانی کنند.

همچنین خدایی تاکید کرد: درصورت به روز رسانی تکنولوژی سینماها مردم بی شک حضور پرشوری خواهند داشت و دیگر سینمای خانگی مانعی برای سینماهای استان نخواهد بود.

در حالیکه با نگاهی مبهوت شکوه فرو شکسته سینما را می نگریستم که چه طور قالب تهی کرده و لباس مبدل به تن کرده و پرونده آن شش سال مسکوت مانده، مسافری آرام زمزمه کرد که عجیب نیست و در شهر ما نیز سینما قالب تهی کرده و کسی از آن خبر ندارد...

-----------------------------------------

عکس و گزارش: یاسمین السادات مولانا