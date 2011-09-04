گلستان 17 روزنامه کشوری دارد/ روزنامه نگاران بیمه ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حمایت نشدن، نبود تعامل مطلوب بین مدیران و مطبوعات، کاهش شدید یارانه مطبوعات، بیمه نبودن، کاهش صفحات روزنامه ها و نشریات موجب شده تا وضع مطبوعات در گلستان چندان رضایتبخش نباشد.

سه سال قبل 300 خبرنگار با سابقه پنج سال کار در مطبوعات گلستان مشغول فعالیت بودند اما امروز به دلایل بسیاری 50 صفحه از نشریات استان کم شده است و بیش از 50 نفر از نیروی کارآمد این عرصه نیز حذف شده اند.

مدیر اجرایی خانه مطبوعات گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه مدیران تعامل مناسبی با مطبوعات استان ندارند و مسائل مختلف برعرصه مطبوعات استان نیز سایه افکنده است.

روح الله کلانتری افزود: وضعیت مطبوعات استان نسبت به سایر استانها از جمله استانهای همجوار چندان رضایتبخش نیست و مطبوعات استان دچار روزمرگی شده اند.

وی اظهار داشت: در حالی که تا قبل از دولت نهم یارانه خوبی به مطبوعات استان پرداخت می شد این یارانه در دولت نهم و دهم بسیار کاهش یافته است.

وی نبود آموزشهای لازم را از دیگر مشکلات حوزه خبر در استان برشمرد و گفت: متاسفانه خبرنگاران استان آموزشهای کافی ندارند و از این حیث نیز دچار قصان هستیم.

کلانتری بیان داشت: تاکنون یکدوره آموزش خبرنگاری در استان برگزار شد و فقط برخی افراد خاص در این دوره دعوت شدند درحالی که باید متولیان ارشاد استان دوره های عمومی خبرنگاری برای خبرنگاران برگزار کنند.

وی بیمه نبودن را از دیگر مشکلات خبرنگاران استان برشمرد و گفت: درصد کمی از خبرنگاران منطقه بیمه هستند و به دلیل مشکلات مالی خبرنگاران قادر به پرداخت حق بیمه نیستند.

عضو خانه مطبوعات استان گلستان با اشاره به فعالیت بیش از 300 خبرنگار در استان گفت: درحال حاضر تنها 70 خبرنگار عضو خانه مطبوعات استان هستند.

وی تعدد نهادهای مدنی مانند انجمن ورزشی نویسان، انجمن نویسی روزنامه نگاران در استان اشاره و اضافه کرد: تعداد نهادهای مدنی در حوزه اطلاع رسانی نیز از دیگر مسائل است.

وی به نهادهای مدنی حوزه اطلاع رسانی و مطبوعات در استان باید یکپارچه شوند و برای پیگیری حقوق صنفی خبرنگاران تلاش منسجمی داشته باشند.

کلانتری افزود: وضعیت اقتصادی استان مناسب نیست و مسئولان استان نگاه مثبتی به مطبوعات ندارند.

وی با اشاره به اینکه آموزش خبرنگاری طی شش سال گذشته تنها یکبار توسط ارشاد برای خبرنگاران انجام شده است گفت: نهادهای مطبوعاتی گلستان باید بمانند تا حاکمیت و حکومت را وادار به پاسخگویی کنند.

وی اظهار داشت: کاهش شدید یارانه مطبوعات و قطع آن در دولت کنونی وضعیت مطبوعات استان را بغرنج کرده است و سهم استان از یارانه مطبوعات ناچیز است.



صاحب امتیاز روزنامه گلشن مهر نیز در خصوص مشکلات مطبوعات استان گفت: شاید در طرح این سئوال که مشکلات مطبوعات گلستان چیست باید اندکی مسامحه به خرج داد، زیرا مفهوم این سوال این است که مطبوعات اینک در گلستان زنده و پویا هستند درحالی که چنین نیست.

احسان مکتبی درباره مشکلات روزنامه نگاران اظهارداشت: اساسی ترین مشکل مطبوعات گلستان مشکلات زیرساختی توسعه در استان است. وقتی استانی در جایگاه توسعه کشوری آخر است اصولا نمی تواند مطبوعات مستقل وحرفه ای داشته باشد.



یادآورشد: اما با همه این احوال تا سه سال پیش که دولت به مطبوعات گلستان به اندازه نشریات استانهای دیگر کمک می کرد مطبوعات نیز بالنده بودند.



این روزنامه نگار گلستانی یادآورشد: نزدیک به 300 نفر به صورت مستقیم در مطبوعات گلستان مشغول به کار بودند اما در سه سال گذشته به یکباره با آنکه سقف کمک به مطبوعات کشوری تغییر چندانی نکرد یا افزایش یافت اما در گلستان از عقب مانده ترین استان ها نیز کمتر شد.



وی افزود: با آنکه دولت محترم در سه سال گذشته نزدیک به 120 میلیارد تومان به مطبوعات یارانه داده است ولی سهم گلستان در جذب این مبلغ کمتر از 300 میلیون تومان بوده است.



وی یادآورشد: نتیجه آن شد که صاحبان نشریات به تدریج نیروهای خود را تعدیل کردند و تعداد صفحات از 150 صفحه در هفته یه کمتر از 40 صفحه در هفته رسید .



صاحب امتیاز گلشن مهر تصریح کرد: مثلا در گلشن مهر 15 نفر از تایپیست ،خبرنگار و.... بیکار شدند والبته چاره دیگری برای حفظ نشریه نبود!



ناتوانی مدیران در برنامه ریزی

وی ادامه داد: این موارد بحشی از مشکلات است و بخش دیگر ناتوانی مدیران خصوصا مدیران فرهنگی استان در برنامه ریزی و اداره امورات است، به عنوان مثال در دو سال گذشته تقاضای ملاقات مدیران مطبوعات استان با استاندار به جایی نرسیده است.





مکتبی عنوان کرد: جالب آن که اگر مدیران مطبوعات تقاضای ملاقات با وزیر محترم و یا رئیس جمهور را داشتند تا به حال میسر شده بود اما در این استان کوچک این اتفاق تا به حال نیفتاده است.



وی اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد ناتوان در برگزاری یک جشنواره در اندازه مطبوعات بی رمق گلستان است و علت آن نیز ناتوانی در تعامل با نهادهای صنفی مطبوعات و مدیران مطبوعاتی است.



این فعال مطبوعاتی استان با بیان اینکه نشریات زیر ساخت توسعه هستند، افزود: مطبوعات در گلستان اسیر ناکارآمدی و سیاسی کاری مدیران دولتی شده و عملا کارایی خود را از دست داده است و در نهایت باز هم گلستان را عقب نگه خواهد داشت.

مشکلات در حالی است که رسانه زبان گویای مردم و مسئولان بوده و برای ایفای نقش خطیر و حساس خود در عرصه اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی به حمایت همه جانبه نیاز دارد.



لزوم حمایت از مطبوعات و رسانه به‌ عنوان یکی از ابزارهای مهم آگاهی بخشی جامعه در قوانین جمهوری اسلامی نیز تاکید شده و نیاز است تا مجریان و دست اندرکاران به این بند از قانون توجه کافی داشته باشند.



کاهش 60 درصدی یارانه حمایتی، عدم برگزاری دوره‌های آموزشی روزنامه نگاران، عدم تعامل و نشست‌های مشترک با مدیران مسئول و نهادهای صنفی و عدم بکارگیری مسئولان و کارشناسان خبره در بخش مطبوعات از جمله چالش های فراروی مطبوعات محلی در گلستان به شمار می آید.



صدور اخطارها و تذکرات مکرر غیرضروری، عدم پاسخگویی مناسب به مطالبات اصحاب مطبوعات نیز فعالان عرصه رسانه در گلستان را با دلسردی مضاعف برای تدوام کار روبرو کرده است.



بر اساس آمارها، از نیمه دوم سال 86 در استان گلستان رقم یارانه حمایتی مطبوعات از 10 تا 12هزار نسخه به دو هزار نسخه (6/1 یارانه قبلی ) تقلیل یافت که با پیگیریهای به عمل آمده و تایید وزرات ارشاد درنهایت به شش هزار نسخه رسید.