بازسازی جاده آسیایی گلستان معطل اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مسئولان، برای اجرای این طرح 300 میلیارد ریال اعتبار منظور شده بود که تاکنون 200 میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.
جاده آسیایی جنگل گلستان 22 کیلومتر طول دارد و 10 پل نیز در این مسیر ساخته شده است.
بر اثر بروز این حادثه، میزان رسوبگذاری در مخزن سد گلستان، 18 میلیون مترمکعب در سال 80 و چهار میلون متر مکعب در سال 81 بوده است.
علاوه بر آن، این حادثه موجب تخریب بخشی از جاده ترانزیتی گرگان - مشهد و راههای فرعی به طول 194 کیلومتر در سال 80 و 182 کیلومتر در سال 81 شده است.
طبق اعلام مسئولان جاده جنگل گلستان که بر اثر بروز سیل سال 80 خسارت دیده بود، تکمیل شده و در سالجاری افتتاح می شود.
این جاده از محورهای شریانی کشور است و قرار بود این طرح در مدت کوتاهی تکمیل و به بهره برداری برسد.
برای پیگیری ویژه این طرح، با تصویب هیئت وزیران، جواد قناعت استاندار گلستان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری در خصوص اجرای پروژه راه جنگل گلستان تعیین شد.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهوری و به استناد اصل 128 قانون اساسی، جواد قناعت استاندار گلستان را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد اجرای پروژه راه جنگل گلستان تعیین کرد.
جواد قناعت افزود: 10 دستگاه پل بزرگ نیز همراه با 12 کیلومتر دیواره هدایت سیلاب در این جاده جنگلی در دست احداث است.
وی اظهار داشت: همچنین بیش از 10 کیلومتر از دیواره اجرایی و 9 پل عملیات اجرایی اش به پایان رسیده و دهمین پل نیز 80 درصد عملیات اجرایی آن به اتمام رسیده است.
قناعت افزود: وظیفه نماینده عالی رئیس جمهور(استاندار) در خصوص حل اختلافات بین اداره راه ومحیط زیست بود که به پایان رسیده است اما ما هنوز در تامین اعتبار این پروژه با مشکل مواجه هستیم .
استاندار گلستان بیان داشت: کل این پروژه 300 میلیارد ریال بودجه نیازمند بود و تاکنون 200میلیارد ریال آن تخصیص و بقیه باقی مانده است.
وی عنوان کرد: علاوه بر این، معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به تعهداتش در خصوص اعتبارات عمل نکرده است.
طبق اعلام کارشناسان جاده آسیایی که از داخل پارک ملی گلستان می گذرد، همانند دیوار چین موجب تکه تکه شدن نخستین پارک ملی ایران شده و تهدیدی علیه ذخایر طبیعی و گنجینه های کمیاب جانوری آن شده است.
نظر شما