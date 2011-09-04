بازسازی جاده آسیایی گلستان معطل اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مسئولان، برای اجرای این طرح 300 میلیارد ریال اعتبار منظور شده بود که تاکنون 200 میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

جاده آسیایی جنگل گلستان 22 کیلومتر طول دارد و 10 پل نیز در این مسیر ساخته شده است.

بر اثر بروز این حادثه، میزان رسوبگذاری در مخزن سد گلستان، 18 میلیون مترمکعب در سال 80 و چهار میلون متر مکعب در سال 81 بوده است.

علاوه بر آن، این حادثه موجب تخریب بخشی از جاده ترانزیتی گرگان - مشهد و راههای فرعی به طول 194 کیلومتر در سال 80 و 182 کیلومتر در سال 81 شده است.

طبق اعلام مسئولان جاده جنگل گلستان که بر اثر بروز سیل سال 80 خسارت دیده بود، تکمیل شده و در سالجاری افتتاح می شود.

این جاده از محورهای شریانی کشور است و قرار بود این طرح در مدت کوتاهی تکمیل و به بهره برداری برسد.

برای پیگیری ویژه این طرح، با تصویب هیئت وزیران، جواد قناعت استاندار گلستان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری در خصوص اجرای پروژه راه جنگل گلستان تعیین شد.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهوری و به استناد اصل 128 قانون اساسی، جواد قناعت استاندار گلستان را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد اجرای پروژه راه جنگل گلستان تعیین کرد.

بر این اساس، تصمیماتی که توسط نماینده مذکور در خصوص امور اجرایی یاد شده اتخاذ می‌شود، در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا و با رعایت آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

استاندار گلستان با اشاره به پروژه راه جنگل گلستان بیان داشت: این جاده به طول 22 کیلومتر دردست اجرا است.



جواد قناعت افزود: 10 دستگاه پل بزرگ نیز همراه با 12 کیلومتر دیواره هدایت سیلاب در این جاده جنگلی در دست احداث است.



وی اظهار داشت: همچنین بیش از 10 کیلومتر از دیواره اجرایی و 9 پل عملیات اجرایی اش به پایان رسیده و دهمین پل نیز 80 درصد عملیات اجرایی آن به اتمام رسیده است.



قناعت افزود: وظیفه نماینده عالی رئیس جمهور(استاندار) در خصوص حل اختلافات بین اداره راه ومحیط زیست بود که به پایان رسیده است اما ما هنوز در تامین اعتبار این پروژه با مشکل مواجه هستیم .



استاندار گلستان بیان داشت: کل این پروژه 300 میلیارد ریال بودجه نیازمند بود و تاکنون 200میلیارد ریال آن تخصیص و بقیه باقی مانده است.



وی عنوان کرد: علاوه بر این، معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به تعهداتش در خصوص اعتبارات عمل نکرده است.



طبق اعلام کارشناسان جاده آسیایی که از داخل پارک ملی گلستان می گذرد، همانند دیوار چین موجب تکه تکه شدن نخستین پارک ملی ایران شده و تهدیدی علیه ذخایر طبیعی و گنجینه های کمیاب جانوری آن شده است.

ساخت و تعریض این جاده، تیشه ای به ریشه ذخایر طبیعی و جانوری و گیاهی پارک ملی گلستان زده و حیات وحوش نادر و کمیاب در این ذخیرگاه را به مخاطره انداخته است.

تعریض این جاده اکنون به یک معضل زیست محیطی مبدل شده به نحوی که بسیاری از مجامع و دوستداران حیات وحش و طبیعت خواستار لغو عملیات تعریض و جاده سازی در این پارک هستند.

ساخت این جاده به مصوبه ای در سال 82 از سوی دولت وقت برمی گردد که مقرر شد برای افزایش دسترسی به پارک و امداد رسانی به برخی روستاهای حاشیه در معرض خطر سیل، این جاده احداث شود.

وضعیت کنونی جاده مغایر با این مصوبه است و فعالیتهای صورت گرفته در سالهای گذشته این جاده را به اتوبان و بزرگراهی مبدل کرده که اصول زیست محیطی را نادیده گرفته است.

بر اساس مصوبه اولیه عرض جاده باید حداقل بین شش و حداکثر 11متر باشد اما اکنون عرض موجود در برخی جاها به 50 تا 60 متر رسیده است و شبه چهار بانده شدن جاده را در داخل پارک ملی گلستان تقویت و مایه نگرانی طبیعت دوستان شده است.