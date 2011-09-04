واردات برنج ممنوع شد/ گامی برای حمایت از برنج ایرانی

سید علی طاهایی عصر جمعه در حاشیه دیدار با مردم زرگر شهر بابل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با دستور رئیس جمهوری، واردات برنج های خارجی تا آبانماه به کشور ممنوع بوده و وزارتخانه‌هایی که نسبت به ورود برنجهای خارجی اقدام کنند، با آنها برخورد می‌شود.

وی افزود: بر اساس این دستور، واردات برنجهای خارجی در استانهای برنج خیز کشور نیز ممنوع اعلام شده و با دستگاههایی که خودسرانه نسبت به ورود برنجهای خارجی اقدام کنند به شدت با آنها برخورد می‌شود.

استاندار مازندران گفت: این اقدام گامی در جهت حمایت از برنج ایرانی و شالی کاران شمال مفید و موثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور در سفرهای استانی خود به شمال کشور با مشکلات کشاورزان منطقه آشنایی بیشتری یافته اند تصریح کرد: اقتدار امروز کشور در سفرهای استانی برای رفع مشکلات مردم، در سایه تشویق و ترغیب رهبری بوده و با حمایت ایشان، رئیس جمهوری مصمم بر رفع مشکلات و محرومیتهای کشور است.

وی بیان داشت: حضور مسئولان در محافل و مجالس مردمی و دیدار چهره به چهره با آنها برای رفع مشکلات از برکات نظام مقدس اسلامی و دولت خدمتگزار است.

طاهایی، به مشکل گازرسانی برخی از روستاهای بخش لاله ‌آباد اشاره کرد و افزود: هم اکنون برخی از روستاهای بخش لاله‌آباد از نعمت گاز برخوردار نیستند.

وی افزود: با توجه به اینکه در سفر سوم دولت به مازندران برای گازدار شدن تمام روستاهای مازندران تاکید شده، امیدواریم به ‌زودی تمام روستاهای بابل از نعمت گاز برخوردار شوند.

استاندار مازندران به برقدار کردن چاههای زراعی و تامین آب شرب بخش لاله آباد اشاره کرد و افزود: برای کمک به دهیاری و شهرداری زرگرمحله، از طریق فرمانداری در بودجه امسال به زرگر شهر کمک می‌شود.

بابل یکی از شهرستانهای پرجمعیت مازندران است.