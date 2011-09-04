ایجاد 10 هزار شغل جدید با بهره برداری از طرح دشت تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، صحابعلی اسکندری شامگاه شنبه در نشستی با خبرنگاران اضافه کرد: اجرای این طرح همچنین موجب کاهش حاشیه نشینی ناشی از مهاجرت روستائیان به شهر تبریز و جلوگیری از ایجاد مشکلات اجتماعی آن خواهد شد.

اسکندری با بیان اینکه تاکنون برای دو قطعه DR/I و DR/II دشت تبریز جمعاً مبلغ 120 میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: قطعه DR/I به مساحت 10هزار هکتار که توسط شرکت خدمات مهندسی آب و خاک آذربایجان شرقی انجام می شود 70 درصد پیشرفت کار داشته و قطعه DR/II به مساحت هفت هزار هکتار که شرکت جهاد نصر استان پیمانکار آن بوده 45 درصد پیشرفت کار داشته است.

وی با بیان اینکه بزرگترین عوامل توزیع کودهای شیمیایی تقلبی در شهرستان تبریز اخیراً دستگیر شدند، افزود: حسب گزارش واصله مبنی بر تولید و توزیع کودهای شیمیایی تقلبی در سطح شهرستان تبریز با بازرسی های بعمل آمده و آنالیز کودهای شیمیایی تقلبی کشف شده از دو واحد عرضه کننده مقدار متنابهی کود تقلبی کشف و مالکین این دو واحد توسط عوامل پلیس دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان تبریز با بیان اینکه جهاد کشاورزی تبریز، در پنج ماهه اول سال جاری، 36 مجوز تولید محصولات گلخانه ای در این شهرستان، صادر کرده است افزود: متقاضیان جهت تولید محصولات گلخانه ای از قبیل سبزی و صیفی، گل و گیاهان زینتی و همچنین قارچ اخذ مجوز کرده و با راه اندازی این واحدها تا پایان سال جاری 26 هزار مترمربع به فضای تولید محصولات گلخانه ای شهرستان تبریز افزایش یافته و در عین حال با راه اندازی این واحدها، 220 فرصت جدید شغلی در این شهرستان ایجاد خواهد شد.

اسکندری با بیان اینکه تا به حال برای ایجاد زیرساخت های مجتمع گلخانه ای آخولا 42 میلیارد ریال علاوه بر هزینه های ناشی از نیروی انسانی، هزینه شده است، افزود: این مجتمع بزودی به فارغ التحصیلان بخش کشاورزی واگذار خواهد شد.