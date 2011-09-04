چاه پلنگ آرام؛ اولین غار عمودی گلستان/ سفر سه روزه به عمق غار

به گزارش خبرنگار مهر، اولین غار عمیق جهان در کشور مکزیک و اولین غار عمیق کشور با عنوان پروا در استان کرمانشاه واقع شده است و گلستان با داشن غار سم، دومین غار عمیق کشور را به نام خود ثبت کرده است.

نخستین غار عمودی گلستان و چهارمین غار عمودی کشور نیز در محمد آباد شهرستان علی آباد کتول استان گلستان کشف و پیمایش شد.

یکی از غارنوردان و کوهنوردان گلستانی که موفق به پیمایش چهارمین غار عمودی کشور در گلستان شده است، درباره پیمایش " چاه پلنگ آرام " گفت: پاییز 1389 درجریان آتش سوزی های جنگل های استان به اتفاق چند تن از دوستان باشگاه کوهنوردی آفاق برای امداد وارد منطقه محمد آباد و جعفر آباد شدیم و از آنجا به وسیله بالگرد منطقه را از بالا مشاهده کردیم.



عباس اربابی افزود: در چند مرحله فعالیت که به منظور اطفاء حریق به منطقه اعزام شدیم، آنجا را مستعد برای پیدایش غار یافتیم و با پیگیری و صحبت بومیان منطقه، خبر از غارهای احتمالی گرفتیم.

وی اظهار داشت: در مورخه سوم اردیبهشت سالجاری برای اکتشاف سطحی وارد منطقه شدیم که خوشبختانه به کمک یک راهنمای محلی موفق به کشف یک حلقه چاه طبیعی شدیم.

وی عنوان کرد: حدود 40 متر در آن فرود رفتیم و عمق چاه را 100 متر تخمین زدیم ولی به علت نداشتن طناب کافی ادامه برنامه اکتشاف را به برنامه آینده موکول کردیم.



اربابی بیان داشت: در مورخه پنجم خردادماه سالجاری با تجهیزات کامل عازم منطقه شدیم که به دلیل بارندگی روزهای گذشته، خودرو قادر به بالا رفتن از جاده خاکی نشد و متاسفانه مجبور به بازگشت و در انتظار فرصتی مناسب شدیم.

این کوهنورد افزود: بار دیگر در مورخه سوم تیرماه سالجاری باز هم از نیمه راه جاده جنگلی بعلت مسدود شدن جاده در اثر شکستن درختی تنومد راه بازگشت به گرگان را در پیش گرفتیم.

اربابی اظهار داشت: سرانجام در مورخه 28 مردادماه سالجاری در ساعت 6 بامداد گرگان را با خودرو پیکان وانت به مقصد مورد نظر ترک کردیم و پس از طی موفقیت آمیز مسیر در ساعت 8:30 از خودرو پیاده و به طرف دهانه راهی شدیم.

این کوهنورد عنوان کرد: پس از رسیدن به دهانه چاه و انجام هماهنگی های لازم و تقسیم کار بین نفرات اقدام به فرود کردیم و عملیات اکتشاف با پیمایش 115 متر عمق یک چاه عمودی به پایان رسید.

وی یادآورشد: دو عدد اسکلت متعلق به یک قاطر و یک سگ در کف چاه مشاهده و یک قورباغه نیز یافت شد و آن را برای مطالعه بیشتر به دانشگاه علوم پزشکی گرگان تحویل دادیم.

این کوهنورد درباره مشخصات فنی چاه گفت: این چاه به علت نفوذ آب در لایه های آهکی بوجود آمده، ارتفاع دهانه چاه از سطح دریا هزار و 277 متر و ابعاد دهانه ورودی 3.5×2 و ابعاد کف چاه 15×3 است.

وی بیان داشت: عمق چاه 115 متر که بصورت کاملا عمودی گسترش پیدا کرده است و این چاه مطابق اصول SRT رول کوبی شده و دارای دو کارگاه و 6 ریبلی است.

اربابی، طناب مورد نیاز برای فرود را 140 متر ذکر کرد و بیان داشت: دهانه ورودی چاه به با دو سنگ بزرگ که نیمی از دهانه چاه را مسدود کرده اند به شکل قابل توجهی خطرناک پوشیده شده است و احتمال سقوط در چاه وجود دارد.



دبیر هیئت کوهنوردی گلستان نیز گفت: هشت غارنورد گلستانی در مدت سه روز این غار را پیمودند.

محمد شفیع گفت : پلنگ آرام بیش از 115 متر عمق دارد و به طور کامل عمودی است و برای فرود در این غار به 140 متر طناب نیاز است.

وی عنوان کرد: اندازه غار پلنگ آرام در ورودی آن سه ونیم در دو متر و ابعاد کف آن 15 در سه متر است .



مسئول روابط عمومی هیئت کوهنوردی استان گلستان در این زمینه گفت: غار "چاه پلنگ آرام" چهارمین غار عمودی کشور ( چاه طبیعی ) به عمق 115متر با تلاش تیم هشت نفره غارنوردان استان کشف، پیمایش و رول کوبی شد.



محمود خواجه نژاد افزود: ارتفاع دهانه چاه پلنگ آرام از سطح دریا هزار و 277متر بوده و ابعاد دهانه آن 3.5 در 2متر است.



وی افزود: ابعاد کف چاه 15در 3، عمق آن 115بوده که بصورت کاملا عمودی گسترش پیدا کرده است.





خواجه نژاد اضافه کرد: این غار (چاه طبیعی) عمودی پس از پیمایش مطابق با اصول مورد نیاز srt رول کوبی شده و دارای دو کارگاه و 6 ریبلی است.



وی گفت: تیم غارنوردی استان در سال گذشته نیز موفق به پیمایش دومین غار عمودی کشور با 375 متر عمق در حوزه شهرستان مینودشت شده بودند.



به گفته خواجه نژاد، پس از اعلام رسمی پیمایش غار سم از سوی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، تیم های مختلف داخلی و خارجی جهت پیمایش این غار به استان گلستان سفر کردند.



وی اضافه کرد: هم اکنون یک تیم دو نفره از کشور لهستان مشغول پیمایش غار هستند.



یادآور می شود غارهای عمودی و یا چاه طبیعی کاملا عمودی بوده و در دهلیز یا دهنه چاه و در طول آن هیچ جایی برای گذاشتن پا و رفتن به داخل آن وجود نداشته و داخل آن کاملا صاف و خشک است.



دهنه محمدآباد در شهر فاضل آباد و در حوزه شهرستان علی آبادکتول از توابع استان گلستان واقع است.