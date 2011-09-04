متخلفان نفتی در منطقه زاهدان پنج میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی عابدینی در کمیته رسیدگی به تخلفات منطقه زاهدان اظهار داشت: طی بازه زمانی پنج ماهه، 252 پرونده متخلف تشکیل و در 16 جلسه کمیته رسیدگی به تخلفات شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان بررسی شد.

وی گفت: پس از بررسی پرونده ها، متخلفان طبق قانون حدود شش میلیارد ریال جریمه شدند.

وی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان با هدف حفظ و صیانت از سرمایه های ملی کشور و در پی اجرای دستور العمل رسیدگی به تخلفات نهایت تلاش خود را بکار می گیرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان با اشاره به تخلفات صورت گرفته بیان داشت: این تخلفات شامل کسری غیر مجاز، فک پلمب، انحراف از مسیر، آلوده نمودن فرآورده ها و سوء استفاده از کارت هوشمند سوخت بوده که توسط مجاری عرضه و نفتکش های حمل فرآورده صورت گرفته است.

وی گفت: این منطقه درصدد است با بهره گیری و اجرای هرچه بهتر دستور العمل های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور و با همکاری سازمان های مرتبط ضمن برخورد لازم با متخلفان، میزان تخلفات فرآورده های نفتی را طی بازه زمانی مشخص کاهش دهد.

وی افزود: کمیته تخلفات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان با حضور کارشناسان این شرکت، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و کمسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری سیستان و بلوچستان برگزار می شود.

عابدینی اظهار داشت: سیستان و بلوچستان با دارا بودن یک هزار و 300 کیلومتر مرز زمینی مشترک با دو کشور پاکستان و افغانستان و تفاوت فاحش فرآورده های نفتی در دو سوی مرز، همواره با پدیده شوم قاچاق کالا روبرو است.

شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان، با 45 جایگاه عرضه سوخت، وظیفه تامین سوخت نواحی مرکزی (زاهدان)، زابل، خاش و سراوان در سیستان و بلوچستان را بر عهده دارد.