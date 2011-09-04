مجتمع آبرسانی قیطانیه در ساوه راه اندازی شد

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی در گفتگو با مهر ضمن اعلام این خبر گفت: با راه اندازی این مجتمع 868 نفردرغالب 248 انشعاب آب از نعمت آب شرب بهره مند شدند.

علی حیدری افزود: کلنگ شروع این پروژه ازسال 89 به زمین خورد و ظرف مدت یک سال احداث 12.4 کیلومتر خطوط لوله وشبکه، حفریک حلقه چاه، ایجاد یک ایستگاه پمپاژمجهز به کلرزن گازی وساخت یک مخزن 100مترمکعبی صورت گرفت.

وی همچنین، از اتمام خط انتقال آب مجتمع هفت روستایی سرخده، شهرستان ساوه خبر داد و گفت: با اجرای این طرح دو هزارو 821 نفر از روستاییان ازآب شرب سالم بهره مندشدند.



حیدری اضافه کرد: این مجتمع با اعتباری بالغ بر هفت میلیون و 500 میلیون ریال علاوه بر خط انتقالی به طول 22.7 کیلومتر، شبکه داخلی به طول 1.5 کیلومتر،حفریک حلقه چاه، احداث 2 باب ایستگاه پمپاژ،ساخت یک مخزن ذخیره آب با ظرفیت 500مترمکعب ونصب 806 انشعاب صورت گرفته است.

وی گفت: دراین مجتمع بزرگ از تکنولوژی های جدید استفاده شده است.

