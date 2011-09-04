به گزارش خبرنگار مهر، قم از آن دست شهرهایی است که علاوه بر جمعیت بومی، دارای حجم زیاد جمعیت غیربومی و مسافران زیادی در طول سال است، اما با توجه به این دو نکته تا کنون برای توسعه حمل و نقل ریلی آن کاری انجام نشده بود تا این که در سال های اخیر پروژه هایی برای جبران این بی توجهی و تسهیل در عبور و مرور شهروندان و زائران در این شهر تعریف شد.



توسعه حمل و ریلی شهر قم با جایگزینی پروژه ساخت منوریل به جای خط B قطار شهری اما و اگرهایی را به همراه داشت، اما سرانجام ساخت منوریل و خط A مترو دو پروژه ای بودند که در این میان به مرحله اجرایی رسیدند.



مترو از آن دست سیستم های حمل و نقل ریلی است که معمولا در مناطق شهری از آن استفاده می کنند و قابلیت جابجایی بالای مسافر و مستقل بودن آن از سایر مسیرهای ترافیکی از مزیت های آن به شمار می رود و اخیرا مرحله اجرای رسمی آن در شهر قم آغاز شد.



در این خصوص معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در خصوص روند آغاز پروژه مترو در قم گفت: بحث احداث مترو در قم از حدود چهار، پنج سال گذشته آغاز شد اما طی یک سال اخیر روند اجرای این پروژه قوت گرفت و اخیرا نیز روند اجرای آن با قرارداد پیمانی پیش رفته است.



رضا یزدی تصریح کرد: طی یک سال گذشته مطالعات و جلسات تخصصی متعددی در شهرداری مرکز و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم برگزار شد.



وی با اشاره به مراحل کاری که تا کنون در این خصوص انجام شده است، بیان داشت: فاز اولیه این پروژه با حضور مدیران ارشد کشور، دکتر لاریجانی، کارشناسان وزارت خانه ها و مشاوران خارجی آغاز و مرحله بعد نیز مناقصه برگزار شد.



فازهای اولیه کار توسط مجموعه شهرداری قم انجام شد



یزدی در ادامه با بیان این که طی یک سال گذشته فازهای اولیه کار توسط خود مجموعه شهرداری انجام شد، یادآور شد: هزینه هایی که تا کنون برای پروژه مصرف شده بعدا در قالب قرارداد مناقصه با پیمانکار حساب شد و کار نیز به صورت رسمی بعد از عقد قرارداد توسط پیمانکار پیگیری شد.



وی در خصوص برگزاری مناقصه پروژه مترو قم گفت: در ابتدای کار تفاهم نامه ای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء امضاء شد که به عقد قراداد نرسید اما در بهمن ماه سال 89 روند تفاهم نامه کنار گذاشته و انجام تشریفات قانونی مناقصه آغاز شد.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد: آگهی مناقصه طی دو مرحله در روزنامه ها به چاپ رسید و در پی آن تمام پتانسیل ریلی کشور و بزرگترین شرکت ها شرکت کردند و طی یک پروسه 5 ماهه بسیار فشرده و انجام جلسات 5، 6 ساعته پیمانکار انتخاب شد.

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به عنوان پیمانکار انتخاب شد



وی با بیان این که در نهایت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به عنوان پیمانکار انتخاب شد، افزود: این مناقصه با مبلغ 860 میلیارد تومان بزرگترین مناقصه تاریخ قم است.



یزدی به مزیت های این مناقصه اشاره کرد و گفت: مبلغ تفاهم نامه اولیه با پیمانکار این پروژه 940 میلیارد تومان بود که در جریان این مناقصه به میزان 80 میلیارد تومان کاهش یافت و صرفه جویی ریالی صورت گرفت، همچنین در این مناقصه تعداد واگن ها به 130 دستگاه ارتقا یافت و برندها و کیفیت واگن ها افزایش یافت، به علاوه در پروسه انجام آن از پتانسل مشاوران خارجی نیز استفاده شد.



وی به بحث خرید واگن اشاره کرد و ابراز داشت: خرید واگن با پیمانکار است و در برنامه زمان بندی اجرای پروژه نیز فعلا برای بحث خرید زود است اما از این نظر نیز برخلاف پروژه منوریل که واگن های آن از خارج خریداری می شود، هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.



واگن های مترو قم ساخت داخل است



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم تصریح کرد: واگن های مترو قم ساخت داخل است و تنها باید در بحث کیفیت آن دقت کرد.



وی در خصوص زمان اجرای پروژه مترو قم بیان داشت: بهره برداری از این پروژه در 2 فاز تعریف شده است فاز اول از ایستگاه جمکران تا مطهری و فاز دوم تا ایستگاه قلعه کامکار هدایت می شود که زمان اجرای کل پروژه 5 سال خواهد بود.



متاسفانه تا کنون در مورد حمل و نقل ریلی قم کار نشده



یزدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که گاهی منوریل و مترو از سوی مردم با هم اشتباه گرفته می شود، تصریح کرد: این دو پروژه به صورت کاملا مجزا از یکدیگر هستند و با وجودی که شرایط قم ویژه و این استان محور مواصلاتی 17 استان کشور است، متاسفانه تا کنون در مورد حمل و نقل ریلی آن کار نشده که لازم است با شتاب بیشتری انجام شود.



وی در خصوص پروژه خط A مترو قم گفت: طول این خط 14.8 کیلومتر است و دارای 14 ایستگاه 1A تا 10A شامل ایستگاه های جمکران، میدان بقیه الله، میدان ولیعصر(عج)، زاویه، میدان پلیس، شهید روحانی، چهل اختران، خیابان عماریاسر، میدان مطهری، میدان سعیدی، میدان معصومیه، خیابان مطهری، میدان کشاورز و قلعه کامکار می باشد.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم یادآور شد: در طرح اولیه برای این پروژه 16 ایستگاه پیش بینی شده بود اما با نظر مشاور تخصصی، تعداد این ایستگاه ها به 14 ایستگاه تقلیل یافت که این باعث افزایش راندمان خواهد شد.



وی با بیان این که در این پروژه سعی بر حذف خطوط راه آهن از داخل شهر است، اظهار داشت: به دلیل این که ایستگاه راه آهن در شهر قم موجب منفصل شدن بخش هایی از شهر شده است سعی در انتقال آنها داریم و در قسمت پائین جمکران نیز مترو به قطار پرسرعت تهران- قم- اصفهان متصل خواهد شد.



یزدی با توجه به این که برخی از ایستگاه های ریلی با ایستگاه های مترو تبادلی هستند، افزود: در این خصوص حجم این ایستگاه ها افزایش می یابد.

مترو باعث حذف خطوط راه آهن از درون شهر قم می شود



وی در ادامه به دستاوردهای پروژه مترو قم اشاره کرد و گفت: این پروژه باعث حذف خطوط راه آهن از دورن شهر قم می شود، 2 کمربندی قم را به هم وصل می کند و با توجه به این که هر هفته تعداد زیادی از شیفتگان مسجد مقدس جمکران عازم قم می شوند، این پروژه می تواند به طور کامل انتقال زائر به این مسجد را پوشش دهد.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم اضافه کرد: همچنین با توجه به این که ایستگاه های مترو در مناطقی از قم که دارای تراکم جمعیتی بالاست تعبیه شده، انتخاب این مسیر به لحاظ عملکردی توجیه خاصی به این پروژه می دهد.



صرفه جویی در وقت یکی از دستاوردهای مهم احداث مترو است



وی مترو را یکی از سیستم های پایدار با سرویس دهی بالا عنوان کرد و اظهار داشت: صرفه جویی در وقت به عنوان مهمترین سرمایه انسان یکی از دستاوردهای احداث مترو است چرا که با وجود آن وقت دیگر افراد در خیابان ها و پشت چراغ قرمز به هدر نمی رود.



وی همچنین به سرعت قطار مترو اشاره کرد و گفت: سرعت در طراحی 80 کیلومتر در ساعت در نظر گرفته است اما در بهره برداری با احتساب توقف در 14 ایستگاه، این سرعت به 30 تا 35 کیلومتر در ساعت می رسد.



یزدی همچنین در خصوص بودجه اختصاص یافته به این پروژه در سال 90 گفت: قرار بود امسال 240 میلیارد تومان به دو پروژه منوریل و متروی قم اختصاص یابد اما بعد از ابلاغ این بودجه به 62 میلیارد تومان رسید که بین این دو پروژه تقسیم می شود.



وی یادآور شد: در صورت در اختیار قرار گرفتن اعتبارات، اگر این پروژه 5 ساله به اتمام برسد در کشور رکوردار خواهد بود.



در ادامه سرپرست کارگاه ساخت متروی قم نیز با اشاره به مراحل پیشرفت کار در پروژه مترو اظهار داشت: در حال حاضر ایستگاه3A متروی قم در میدان ولیعصر به طور کامل فعال و نیروها در حال حفر تونل هستند و ایستگاه2A در میدان بقیه الله نیز به زودی فعال خواهد شد.



مهندس یوسف یوسفی با اشاره به این که ایستگاه های اولویت دار در مرحله بعد ما برای فعال سازی ایستگاه قلعه کامکار و میدان کشاورز است، افزود: روند کار به این شکل است تا از دو جبهه جمکران و قلعه کامکار کار انجام شود چرا که اگر از یک طرف کار پیگیری شود پروژه در زمان مقرر به پایان نخواهد رسید.

تا کنون تونل ایستگاه ولیعصر 27 متر پیش روی داشته است



وی همچنین با اشاره به میزان حجم کار انجام شده بیان داشت: تا کنون از ایستگاه میدان ولیعصر به سمت میدان بقیه الله به طول 27 متر و به عرض حدود 9 متر و ارتفاع 8 متر تونل حفر و دهانه آن به طور کامل بازگشایی شده است.



یوسفی میزان حجم خاکبرداری شده تا کنون را 67 متر مکعب عنوان کرد و افزود: به دلیل وجود خاک رسی و ماسه‌ای این منطقه خاک برداری گاهی با ریزش دیواره‌ها و سقف همراه است که در این نقاط با دستگاه، مخلوط سیمان و آب تزریق می‌شود.



وی با اشاره به زمان آغاز حفر تونل در این ایستگاه گفت: کار در تاریخ 23 تیرماه و یک هفته بعد از ابلاغ قرارداد آغاز شد و تا کنون در این مکان به دلیل جلوگیری از ریزش 80 شمع زده شده است.



سرپرست کارگاه ساخت متروی قم با توجه به برنامه زمان بندی 5 ساله برای اتمام این پروژه اظهار داشت: این برنامه زمان بندی بر مبنای این است که اعتبارات به موقع و به مقدار پرداخت شود، در غیر این صورت ادامه کار با مشکلاتی همراه خواهد بود.



ساعات کار به صورت 24 ساعته و در سه شیفت کاری



وی همچنین به ساعات کار نیروها اشاره کرد و بیان داشت: چند روزی است که نیروها در سه شیفت کاری مشغول به کار هستند و تنها یک ساعت برای افطار تعطیلی دارند که بعد از ماه مبارک رمضان این مدت 24 ساعته خواهد شد تا پروژه به موقع به پایان برسد.



