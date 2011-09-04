علیرضا اقبالیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی شدن طرح کارت پارک هوشمند از نیمه ماه مبارک رمضان در استان قم بیان کرد: طرح کارت پارک نزدیک به یک سال است که در قم به شکل دستی اجرا میشد اما اجرای این طرح در نیمه ماه مبارک رمضان به شکل هوشمند دنبال میشود.
وی با بیان اینکه طرح کارت پارک هوشمند در صفائیه و خیابان بلوار امین اجرا میشود بیان کرد: متقاضیان درخواست کارت پارک هوشمند میتوانند مشخصات فردی خود را به شماره ۳۰۰۰۷۱۰۹۱۰۹ پیامک کنند تا برای آنها کارت صادر شود.
مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد: تا زمان صادر شدن کارتهای که با مشخص افراد باشد، متقاضیان میتوانند کارت پارکهای هوشمند شارژ شده را بر حسب نیاز از فروشگاههای معتبری که در مسیر خیابان صفائیه تا بلوار امین قرار دارند و یا از پارکبانها تهیه کنند.
وی افزود: در حال حاضر کارت پارکهای فردی برای جانبازان و خانوادههای شهداء صادر شده و برای سایر افراد نیز صادر خواهد شد.
اقبالیان افزود: در حال حاضر ۱۳ دستگاه هوشمند کارت پارک در صفائیه و ۵۲ دستگاه در خیابان بلوار امین صادر شدهاند که با استفاده از کارتهای هوشمند شارژ شده میتوان از آنها استفاده کرد.
اجرای طرح کارت پارک در چهار خیابان دیگر
وی از اجرای این طرح در چهار خیابان دیگر سطح شهر خبر داد و بیان داشت: در آیندهای نزدیک این طرح در خیابانهای دورشهر، بلوار منتظری، خیابان امام و بلوار نیایش اجرا خواهد شد.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم درآمد حاصل از اجرای این طرح را ۳ میلیون تومان در ماه ذکر کردو ابراز داشت: این مبلغ صرف پرداخت حقوق کسانی میشود که در اجرای این طرح شرکت دارند.
تقسیم عادلانه جای پارک
وی در ادامه به اهداف اصلی اجرای طرح کارت پارک اشاره و عنوان کرد: تقسیم عادلانه جای پارک و ایجاد اشتغال از جمله مهمترین دلایل اجرای این طرح بوده است.
اقبالیان گفت: با اجرای این طرح در حال حاضر برای ۲۰ نفر اشتغالزایی شده که با گسترش آن این رقم نیز افزایش پیدا میکند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم از توزیع کارت پارکهای هوشمند بین متقاضیان طی هفته جاری خبر داد.
علیرضا اقبالیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی شدن طرح کارت پارک هوشمند از نیمه ماه مبارک رمضان در استان قم بیان کرد: طرح کارت پارک نزدیک به یک سال است که در قم به شکل دستی اجرا میشد اما اجرای این طرح در نیمه ماه مبارک رمضان به شکل هوشمند دنبال میشود.
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