چهار میلیون مترمکعب آب اراک از سد کمال صالح تامین شد

حشمت الله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این میزان نزدیک به13 میلیون متر مکعب آب از محل چاهها و4 میلیون متر مکعب آب نیز ازمحل سد کمال صالح برای مردم شهر اراک تامین شده است.

وی با بیان اینکه آب سد کمال صالح از رودخانه تیره از سر شاخه‌های رود دز در 45 کیلومتری جنوب شازند و 74 کیلومتری جنوب غربی اراک تامین می شود گفت: به مرور کل آب شرب اراک از سد کمال صالح تامین می شود.

عباسی توان ذخیره این سد را 100 میلیون متر مکعب آب دانست و افزود: در مجموع از مجموع 100 میلیون لیتر آب سد کمال صالح سالانه 50 میلیون لیتر به شهر اراک، 11 میلیون لیتر صنایع و چهارمیلیون لیتر به شهرهای شازند سربند هندودر و روستاهای مسیر خط انتقال و بخشی هم به روستاهای استان لرستان انتقال می یابد.

وی همچنین افزود: طی این مدت بیش ازیک هزارو524 فقره انشعاب آب وفاضلاب در شهر اراک واگذار شده است که این تعداد شامل یک هزار و191 فقره انشعاب آب و333 فقره انشعاب فاضلاب است.







