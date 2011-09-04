نگاههای التقاطی محکوم به شکست است/ لزوم توجه دولت به تذکرات مراجع

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در جمع اعضای هیئت دولت اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در مورد علاقه مندی به ایران اسلامی مطالب مهمی فرمودند و من به صراحت اعلام می کنم که مطمئن باشید هیچ کس بیشتر از رهبر انقلاب برای ایران اسلامی دلسوزی نمی کند.

وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری در تقویت کشور و پایبندی به علاقه ملی در چارچوب ضوابط اسلامی و باورها و ارزشهای دینی موضع می گیرند به این جهت هیچ منافاتی بین علاقه مندی به ایران و پایبندی به اسلام وجود ندارد.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری بر اساس معارف اهل بیت تقویت ایران را در توجه به تقویت ایران در دوران اسلام می دانند نه دوران قبل از اسلام.

امام جمعه قم با بیان اینکه نگاه به ایران به صرف باستان گرایی و حتی به شکل التقاطی هر دو محکوم به شکست است بیان داشت: نگاهی که ایران را با ارزشهای اسلامی می سنجد به حق و صحیح است و سبب رشد و کمال ما می شود و این نگاه بود که انقلاب اسلامی را ایجاد و 8 سال دفاع مقدس را اداره کرد.

وی اضافه کرد: کشور ما با نگاه اسلام گرایانه حفظ شد و باید همین نگاه استمرار یابد تا انقلاب اسلامی به دست حضرت امام زمان سپرده شود و الا نگاه باستان گرایانه صرف به ایران همواره در این کشور موجب تهدید و جدایی بخش هایی از کشور عزیز شده است.



مسئولان بر اشتباه خود اصرار نکنند

امام جمعه قم لزوم تعامل دولتمردان با نخبگان حوزه و دانشگاه را از دیگر محورهای رهنمودهای مقام معظم رهبری در جمع دولتمردان برشمرد و تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند که این ارتباط با سه راهکار تبیین شود که اول ارتباط محبت آمیز است که سبب جلب اعتماد می شود. دوم تبیین برنامه ها که سبب ابهام زدایی می شود و سوم کوتاه آمدن است که گاهی دولت مسائلی را طرح کرده و باید آنها را درجه بندی کنند و با نخبگان کشور مشورت کند تا برنامه های اولویت دار اجرایی شود.

وی خطاب به دولتمردان گفت: دولت و مسئولان سخن نخبگان را بشنوند و اگر نخبگان نظر می دهند به نظرات آنها توجه داشته باشند و وقتی مراجع عظام از سر خیرخواهی تذکر می دهند دولت با آغوش باز بپذیرد و مسئولان نباید بر اشتباه خودشان اصرار کنند.

امام جمعه قم با اشاره به تلاش دشمنان برای امنیتی کردن انتخابات مجلس اظهار داشت: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند برای انتخابات نباید آرامش سیاسی مملکت به هم بخورد.

وی گفت: دشمنان تلاش می کنند فضای مملکت را در ایام انتخابات امنیتی کنند در حالی که انتخابات ظرفیت عظیم مشارکت مردمی را نشان می دهد و حماسه حضور 40 میلیونی مردم در انتخابات باز هم تکرار شدنی است.

به نفوذی ها مسئولیت ندهید

حجت الاسلام سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود به شهادت آیت الله بهشتی و 72 تن از مسئولان کشور و همچنین شهادت برخی شخصیت های برجسته نظام به دست منافقان نفوذی را اشاره کرد و افزود: بسیاری از اسرار نظام به دست منافقین نفوذی به دشمنان رسیده است آیا این همه آسیب ها بس نیست برای تنبه افراد ؟ چرا برخی ها فریب افراد منحرف و ظاهرسازی آنها را می خورند چرا اجازه می دهند این افراد نفوذی و مشکوک با حرکات و نوشته های خود هر روز ارزشهای اسلامی مملکت امام زمان را به بازی بگیرند.

وی ادامه داد: چرا این افراد آنقدر نفوذ کرده اند که نصایح خیرخواهانه مقام معظم رهبری و مراجع عظام و نخبگان حوزوی و سیاسی تاثیری در آنها ندارد. باید این افراد را ترد کنند و به آنها پست ندهند.

امام جمعه قم بیان داشت: نفوذ ی ها ضربات زیادی به اسلام و مسلمین زده اند و باید جلوی آنها گرفته شود.

سحر و جادو تاثیری ندارد

حجت الاسلام سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضائل معنوی ماه مبارک رمضان و تاثیر این ماه در رفتار مردم اظهار داشت: در ماه رمضان سرمایه عظیمی جمع کردید و شیاطین در کمین هستند که آنچه شما در این ماه اندوخته اید را به سرقت ببرند.

امام جمعه قم کنار گذاشتن کدورت ها و رفتار محبت آمیز را رمز زندگی شیرین دانست و تاکید کرد: به زوج های جوان توصیه می کنم که سرمایه بابرکت محبت را که از ماه رمضان به ارث برده اند در زندگی اعمال و کاربردی کنند.

وی ادامه داد: گاهی وقت ها برخی افراد به دفتر امام جمعه مراجعه می کنند که فرزند آنها در زندگی مشترک دچار سحر و جادو شده اند . من از این تریبون عرض می کنم که سحر و جادو و رمالی در زندگی تاثیری ندارد.

حجت الاسلام سعیدی گفت: هیچ سحر و جادویی بدتر از دخالت های بیجا و بداخلاقی و ناسازگاری نیست.

امام جمعه قم با بیان اینکه بلای عدم تفاهم که برسر زبان ها می افتد بدتر از سحر و جادو است، اضافه کرد: خود افراد و زوجین باید رفتار و اخلاق خودشان را مراعات کنند.

وی با اشاره به شکسته بودن روحیه جوانان در عرصه زندگی اظهار داشت: هیچ سحر و جادویی بدتر از ورود ماهواره و اینترنت به زندگی ها نیست و عده ای از آن سوی دنیا پیام می دهند و یک عده از افراد به پیام آنها گوش می دهند و جامعه را به انحراف می کشند.

حجت الاسلام سعیدی بیان داشت: ما در ماه رمضان بر نفس خود لجام زدیم و ثابت کردیم که می توانیم در برابر ناملایمان بایستیم. فردی که یک ماه این چنین تمرین کرد یقینا در طول سال هم می تواند چنین موفقیتی داشته باشد.

امام جمعه قم ادامه داد: در ماه رمضان قرآن را بالای سر گذاشتیم و معنای این حرکت در پناه قرآن رفتن است و اگر تا به حال در عمل به قرآن و تفسیر آن کوتاهی کردیم از این به بعد به برکت نام پیام و ائمه اطهار که در ماه رمضان آنها را ذکر کردیم ارتباط جدیدی با آن بزرگواران برقرار کنیم.

مسئولان در خدمت رسانی به مردم کوتاهی نکنند

وی ضمن تشکر از اقشار مختلف مردم در مورد توجه به محرومین جامعه اظهار داشت: نگاه مردم نسبت به محرومین جامعه و قحطی زدگان سومالی دستاورد بسیار ارزشمندی است و مردم ما در عرصه عبادت ، سیاست و کمک به محرومین خوش درخشیدند.

حجت الاسلام سعیدی ادامه داد: من به مقام معظم رهبری به خاطر داشتن چنین امت خدایی و ولایت مدار تبریک می گویم و به مسئولان توصیه می کنم که قدر این مردم را بدانند و در خدمت رسانی به آنها کوتاهی نکنند.

امام جمعه قم تاکید کرد: به کسانی که با دیدن چند ناهنجاری ، سیاه نمایی می کنند توصیه می کنم گرچه این ناهنجاری ها باید برطرف شود اما در مقام قضاوت ملت ایران بنشینند و حضور گسترده مردم در مراسم شب های قدر راهپیمایی ها و محافل قرآنی را در نظر بگیرند.

وی انتخاب یک شخصیت روحانی به عنوان استاندار قم را در تعامل سازنده بین دولت و حوزه و مراجع موثر دانست و افزود: قم دارای ظرفیت های فرهنگی زیادی است که می توان کشور را با این سرمایه عظیم متحول کرد.

حجت الاسلام سعیدی افزود: دولت در استان قم با وجود هماهنگی استاندار و حوزه باید به این ظرفیت بالای فرهنگی اهتمام بیشتری داشته باشد.

وی با تشکر از خدمات دولت تصریح کرد: قم محور مواصلاتی 17 استان کشور است و اگر این استان آباد شود برکات آن شامل استانهای دیگر نیز می شود.