به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور قبل از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه مراکز آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی قم که به همت بازرگانی قم و جمعی از دستگاه‌های فرهنگی استان از شنبه به مدت چهار روز در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی قم برگزار می‌‌شود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان قم به دلیل ظرفیت علمی فراوان و وجود مراکز علمی آموزشی توانسته است رتبه نخست علمی کشور را کسب کند.



وی افزود: برگزاری نمایشگاه مراکز آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی در قم نشان می‌دهد این استان ظرفیت بالایی در زمینه‌های علمی آموزشی دارد که تنها پاره‌ای از آن به نمایش گذاشته شده است.



استاندار قم خواستار بازدید محققان، اندیشمندان و دانشجویان از این نمایشگاه شد و ابراز داشت: این نمایشگاه به معرفی آموزشگاه‌های بر‌تر در استان می‌پردازد و برای اقشار فرهنگی و دانشجویان بسیار مفید واقع می‌شود.



وی با مطلوب دانستن چنین نمایشگاه‌هایی گفت: نشان دادن خدمات آموزشگاه‌ها به صورت متمرکز در معرفی توانمندیهای علمی آموزشی قم نقش به سزایی دارد که در روند آموزش در استان و تقویت آن کمک شایانی می‌کند



موسی‌پور تاکید کرد: در چند سال گذشته استان قم پیشرفت مناسبی در زمینه‌های مختلف علمی داشته است که تلاش شده است در این نمایشگاه برخی دستاوردهای علمی در معرض دید مردم قرار گیرد.



وی در پایان به کسب رتبه نخست علمی قم در سطح کشور اشاره کرد و بیان داشت: استان قم به دلیل ظرفیت بالا در توانمندی‌های علمی در سطح کشور جایگاهی خاص به دست آورده است.