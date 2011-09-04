سجاد مرادی پس از کسب ورودی المپیک لندن در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی گفت: از ابتدای برنامه ریزی ام برای حضور در مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان کسب سهمیه المپیک لندن بود و به آن هدفم هم رسیدم.

وی افزود: از نظر من ورودی A و B هیچ فرقی با هم ندارد مهم دریافت مجوز حضور در بازیهای المپیک است. در دایگو کارهایی کردم که امیدوارم به نتیجه برسند تا بتوانم در فرصت باقیمانده تا المپیک خودم را بهتر آماده کنم.

دونده المپیکی کشورمان خاطرنشان کرد: با مربی "کاکی" اهل سودان صحبت کرده ام قرار است وی مربیگری من را قبول کند. باید بعد از مسابقات باز هم پیگیر این مسئله شده و با فدراسیون دوومیدانی هم صحبت کنم. این مربی به ایران نمی آید بلکه من باید به کشوری که او و شاگردانش تمرین می کنند بروم. این مربی فعلا درمراکش است و هر 20 روزیک بار در یکی ازکمپ های مهم دنیا شاگردانش را تمرین می دهد.

وی در مورد اینک چه زمانی تمریناتش شروع می شود، گفت: این مربی قرار است به من زمان دقیق تمرین را اطلاع دهد. قرار است این تمرینات اواسط فصل پاییز شروع شود. به همین خاطر در ابتدا در رقابتهای لیگ شرکت می کنم و سپس برای تمرین راهی کمپ مورد نظر این مربی خواهم رفت.

مرادی بیان کرد: متاسفانه من امسال تمرینات خاصی نداشتم تمرینات من کم بود و دو هفته ای که به مسابقات چین دانشجویان جهان رفته بودم بدنم افت کرده بود. این افت برای یک دونده نیمه استقامتی خوب نیست مخصوصا اینکه ما در ارتفاع پایین قرار داشتیم.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا انتظار داشتی که به فینال این بازیها بروید؟"، گفت: من منتظر کسب یک نتیجه خاص از خودم در مسابقات جهانی کره نبودم. در همین حد حضور در مرحله نیمه نهای از خودم راضی بودم چون این نتیجه درحد همان تمریناتم بوده است. این یک حقیقت است که اگر می خواهم به فینال بازیهای جهان برسم باید تمرینات بیشتری انجام دهم. با این شرایط بدنی و تمرینی که دارم حضور در مرحله نیمه نهایی آخر تلاشم بوده و بهترین نتیجه ای بوده که توانسته ام بدست آورم.

دونده نیمه استقامت کشورمان در ادامه با بیان اینکه همه چیز در حضور یک دونده در رقابتهای مهم تجربه نیست، افزود: من می خواهم این بار مانند قهرمانان جهان تمرین کنم و مسابقه دهم. یعنی یک سال تمرین کنم و یک سال در اوج باشم. فکر می کنم از این شیوه راضی تر باشم و بدنم هماهنگ تر از قبل شود.

سجاد مرادی دونده پر افتخار کشورمان در آسیا در چهارمین تجربه حضورش در رقابتهای دوومیدانی قهرمانی جهان برای دومین بار در تاریخ کشورمان در مرحله فینال دوهای نیمه استقامت(800 متر) جهان حضور یافت. وی در مرحله نیمه نهایی با ثبت بهترین رکورد فصل خود جواز حضور در بازیهای المپیک را بدست آورد. وی در میان شرکت کنندگان حاضر در این رقابتها در رده چهاردهم جهان ایستاد و در میان آسیایی های حاضر در مسابقات جهانی در رده اول قرار گرفت.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان با حضور دو هزار ورزشکار از 202 کشور جهان از 5 تا 13 شهریور ماه دردایگو کره جنوبی برگزار می شود.