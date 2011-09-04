پشیمانی؛ اولین برداشت از کشتارگاه اراک/ کشتارگاه در شأن مردم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عمده مشکلات کشتارگاه اراک بحث سردخانه و تصفیه خانه فاضلاب است که باید با عتبارات لازم ساماندهی شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی گفت: کشتارگاه اراک در شان و منزلت این شهر و مردم نیست و باید ساماندهی و بهداشتی شود.

اصغرعالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید با همکاری دستگاههای ذیربط برای ساماندهی کشتارگاه اراک چاره اندیشی کرد.

وی تصریح کرد: مدیریت کشتارگاه باید به بخش خصوصی و یا اتحادیه مربوط واگذار شود و شرایط کنونی قابل قبول نیست.

بهسازی کشتارگاه نیازمند اعتبارات استانی

شهرداری اراک متولی کنونی کشتارگاه است و شهردار اراک سامان دهی و بهسازی این محل را نیازمند تخصیص اعتبارات استانی اعلام کرد.

سید‌مرتضی میری افزود: کشتارگاه اراک ‌بخش عمده‌ای از گوشت استان مرکزی را تامین می‌کند و بر این اساس باید اعتبارات لازم از محل اعتبارات استانی به آن تخصیص پیدا کند تا در زمینه بهسازی و ساماندهی آن اقدامات لازم صورت گیرد.

وی تاکید کرد: تامین سردخانه در کشتارگاه اراک نیاز به اعتبارات قابل توجهی دارد که تامین آن از عهده شهرداری اراک به تنهایی بر نمی‌آید.

برابر قانون مدیریت کشتارگاه با شهرداریها نیست

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در کشتارگاه اراک بیان کرد: اصلاح کف و کانال کشی، احداث حوضچه‌های محل ذبح دام، آماده‌سازی حوضچه‌ها جهت هدایت شیرآب کشتار، شستشو و ضدعفونی محل کشتار و لوله کشی طول محوطه کشتار و رنگ آمیزی محل کشتار از جمله اقداماتی است که تاکنون برای کشتارگاه اراک انجام شده است.

میری گفت: برابر قانون احداث کشتارگاه با شهرداری است ولی شهرداری اراک در حال حاضر مدیریت کار را نیز برعهده گرفته است و کارها را انجام می دهد که باید چاره ای اندیشید.

شهردار اراک گفت: عوارض کشتار نیز در شهرهای دیگر کشور بسیار بالاتر از اراک است که این امر نیز سبب می شود تا درآمد‌زایی مطلوب صورت نگیرد.

بهداشت کشتارگاه با سلامتی مردم ارتباط مسقیم دارد

معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی در تاکید به مسوولین دخیل در امر سلامت تاکید کرد: بایستی با سرعت و شتاب بیشتری نسبت به رفع مشکلات موجود در کشتارگاه اقدام کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری استان هم در آخرین جلسه کارگروه سلامت و امنیتی غذایی استان، با اشاره به اینکه 268 کشتارگاه صنعتی دام و طیور در سراسر کشور وجود دارد گفت: سیاستهای دولت پیرامون این مبحث بر پایه دو مبحث عمده از جمله تبدیل کشتارگاههای سنتی به صنعتی و هم چنین ورود بخش خصوصی به این بحث قرار دارد لذا استان مرکزی در راستای این مهم باید وارد عرصه شود.

ابوالقاسم نصرالهی با بیان اینکه بایستی با سرعت و شتاب بیشتری نسبت به رفع مشکلات موجود در کشتارگاه اقدام کنیم تصریح کرد: ما باید شرایطی را برای عبور فوری استان از این شرایط فراهم سازیم چراکه بهداشت کشتارگاه ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه دارد.

فضای توجیه موضوع بسته است

وی با تاکید بر اینکه فضای توجیه هیچکس باز نیست گفت: باید مانع اصلی را برداشت نباید هچکس برای کوتاهی خود توجیه بیاورد از این رو باید در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات لازم در خصوص ساماندهی اوضاع کشتارگاه صورت پذیرد.

تولید گوشت قرمز در استان دو نیم برابر بیش از نیاز

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی در گفتگویی با خبرنگار مهر گفت: ساماندهی کشتارگاههای استان یکی از اولویتهای کاری مسوولین ذیربط قرار گرفته است چرا که استان مرکزی دو نیم برابر میزان نیاز گوشت قرمز تولید می کند و به استانهای همجوار ارسال می کند و این امر باید مورد توجه خاص باشد.

سعید حسینی با بیان اینکه طبق قانون اداره و مدیریت کشتارگاه دام تماما در اختیار شهرداریها قرار می‌گیرد گفت: متاسفانه نحوه مدیریتی کشتارگاههای استان و خصوصا شهر اراک در سطح قابل قبولی نیست و انتظار می‌رود با چاره اندیشیهای لازم در این خصوص اقدام کند.

53 درصد گوشت تولیدی از کشتارگاه اراک است

حسینی 53 درصد گوشت کشتار استان را محصول خروجی کشتارگاه اراک دانست و افزود: متاسفانه با تمام اهمیتی که این کشتارگاه در وضعیت سلامتی افراد جامعه دارد از نظر رعایت موازین بهداشتی در شرایط بدی به سر می‌برد.

وی یکی از اصلی‌ترین سیاستها و رویکردهای سازمان را ایجاد کشتارگاههای منطقه‌ای دانست و افزود: شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل اوضاع کنونی کشتارگاه اراک احداث کشتارگاه دیگری به نام کارچان باشد که مسئولین را نسبت به کشتارگاه فعلی بی تفاوت کرده است.

حسینی با اشاره به وضعیت کشتارگاه کارچان خاطرنشان کرد: از آنجا که سرمایه گذار این کشتارگاه بخش خصوصی است پیشرفت کار را تنها به دریافت تسهیلات معطوف کرده است از این رو اداره کل دامپزشکی اصلا امیدی به بهره‌برداری این کشتارگاه ندارد لذا باید در راستای جذب اعتبارات به منظور کشتارگاههای موجود اقدمات لازم صورت پذیرد.

تعطیلی چاره نیست

وی تعطیلی کشتارگاه فعلی را راه حلی برای رهایی از این وضعیت ندانست و گفت: تعطلی کشتارگاه نمی‌تواند مشکلی را رفع سازد و باید در مورد بهینه سازی کشتارگاه تصمیم گرفته شود.

حسینی در خصوص بحث سردخانه‌ها بیان کرد: لاشه دام باید بعد از کشتار به مدت 24 ساعت در سردخانه نگهداری شود چرا که باید بعد از جمود لاشه در بازار عرضه شود از این رو نبود سردخانه در کشتارگاه اراک منجر به حمل دام به صورت گرم به بازار شده و لذا از نظر شرایط بهداشتی عرضه لاشه دام به این صورت برای مردم چندان مطلوب نیست.