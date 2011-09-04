231 میلیون دلار کالا از استان مرکزی صادر شد

حسین دمیاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای صادارت این میزان کالا یک هزار و 888 فقره اظهار نامه صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه، صادرات استان در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر ارزش 402 درصد افزایش یافته است گفت: از این مجموعه بیش از 50 میلیون دلار کالاهای غیر نفتی است که به کشورهای مختلف صادر شده است.

دمیاد اهم کالاهای صادر شده را ماهیان زینتی زنده، انواع گل های آپارتمانی، گاز سی فورکات، دکل های انتقال نیرو، شمش و روی، شیشه و آینه، سیلندرخالی، شمش آلومینیم، کاشی و سرامیک، عایق های رطوبتی و حرارتی، سنگ های ساختمانی و انواع لوله اعلام کرد.