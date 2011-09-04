تیم ملی والیبال ایران برابر اسلواکی پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین و آخرین دیدار تدارکاتی تیم ملی والیبال ایران در اسلواکی شنبه شب برگزار شد که طی آن ملیپوشان والیبال کشورمان با نتیجه 3 بر یک موفق به شکست میزبان خود شدند. شاگردان "خولیو ولاسکو" گیمهای اول، دوم و چهارم را به ترتیب با نتایج (25 بر 17)، (25 بر 21) و (30 بر 28) به سود خود تمام کردند و گیم سوم را هم با نتیجه (21 بر 25) واگذار کردند.
این پیروزی در حالی برای ملیپوشان والیبال ایران رقم خورد که آنها در نخستین دیدار تدارکاتی برگزار شده در اسلواکی نیز پیروز شده بودند اما در دومین دیدار تدارکاتی که جمعه شب برگزار شد، متحمل شکست شدند.
دیدارهای تدارکاتی تیم ملی والیبال در اسلواکی به منظور آماده سازی برای حضور در رقابتهای قهرمانی مردان آسیا برگزار شد. این مسابقات 30 شهریورماه تا 8 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد.
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