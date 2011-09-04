200 روستای ریگان آب ندارد/ تهیه آب شرب از قنات

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مناطق مختلف کشور این روزها درحالی شاهد کاهش دمای هوا و بارندگی هستند که مردم مناطق محروم شرق کرمان همچنان با گرمای شدید هوا و خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند و تبعات این پدیده همچنان بر زندگی آنها سایه افکنده است.

در حالیکه شغل اکثر مردم شرق کرمان کشاورزی و دامپروری است اما متاسفانه مردم در 200 روستای شهرستان ریگان به دلیل عدم دسترسی به منابع آبی مجبورند آب شرب را نیز از قنوات محدود منطقه مهیا کنند.

از سوی دیگر خشکسالی بر کشاورزی تک قطبی منطقه که شامل کشاورزی در نخلستانها می شود و همچنین دامپروری نیز اثر منفی گذاشته است و به دلیل وزش طوفانهای شن در شرق کرمان روند مهاجرت از روستاها به شهرها را تسریع کرده است.

استفاده از آب غیر بهداشتی در گرمای تابستان کویر

گرمای هوا نیز در این روستاها در طول روز به 45 تا 50 درجه سانتیگراد می رسد و در این شرایط آب و هوایی مردم این روستاها مجبورند آب مورد نیاز خود را در بخش شرب از چاهها و قنواتی تهیه کنند که دارای هیچ گونه نظارت بهداشتی برای مصرف شرب نیستند که خطر شیوع بیماریهای مختلف را بین مردم افزایش داده است.

از سوی دیگر به دلیل افت شدید ولتاژ برق نیز مردم در سرمایش با مشکل مواجه هستند و امکان استفاده از کلرهای گازی وجود ندارد و به دلیل کمبود آب نیز عملا امکان استفاده از کلرهای آبی نیز از بین رفته است.

با توجه به گرمسیر بودن منطقه و دمای شدید هوا در تابستان ادامه این روند مردم را با مشکل مواجه کرده است.

مدیر شبکه و مرکز بهداشت ریگان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آب شرب روستائیان ریگان گفت: بیش از 200روستای شهرستان ریگان در گرمای بالای 45درجه در این شهرستان با کمبود آب آشامیدنی سالم مواجه هستند و از آب غیر بهداشتی قنوات استفاده می کنند.

55 درصد آب ریگان بهداشتی است

منصور جلالی افزود: شیوع بیماریهای روده ای مانند اسهالهای حاد، حصبه، تیفوئید و وبا که معمولا منبع آنها از آب وغذای آلوده است با توجه به اینکه تنها 55 درصد آب شهرستان بهداشتی است وضعیت نامناسبی را ایجاد کرده است.

وی گفت: نیمی از آب شهرستان غیر بهداشتی است و به ناچار مورد استفاده مردم قرار می گیرد.

مدیر شبکه و مرکز بهداشت شهرستان ریگان از مردم خواست به دلیل ضد عفونی نبودن آب قنوات سعی کنند از آب بهداشتی استفاده کنند.

مردم آب را ضد عفونی کنند

وی افزود: در بسیاری از مناطق شهرستان نحوه استفاده از کلر برای ضد عفونی آب توسط همکاران ما در شبکه به مردم آموزش داده شده است.

آبرسانی سیار به روستاها

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان ریگان نیز به خبرنگار مهر گفت: از 300 روستای شهرستان ریگان فقط 56روستا دارای آب آشامیدنی است که مابقی از آب غیر بهداشتی استفاده می کنند یا به وسیله تانکر آبرسانی سیار می شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه 56 روستا دارای آب آشامیدنی هستند به دلیل عمر زیاد شبکه ها که به 25 سال می رسد متاسفانه این شبکه ها نیز با نقص فنی مواجه هستند.

مشکل 25 روستا به زودی حل می شود

حسین زابلی افزود: یکی از مشکلات آبرسانی به روستاهای شهرستان افت ولتاژ برق است که طی یک ماه گذشته بیش از 10مورد تعمیر موتور آب داشته ایم.

وی تصریح کرد: پروژه عظیم آبرسانی کهور خشک که کار 70درصد آن انجام شده و برای مابقی آن 800میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته به زودی مشکل 25 روستا را برطرف خواهد کرد.

مدیر آب و فاضلاب روستایی ریگان گفت: در این پروژه چهار حلقه چاه حفر و 19 کیلومتر خط انتقال آب اجرا شده است.