مرحله دوم المپیاد فناوری نانو 20شهریور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری آزمون مرحله اول دومین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو، با حضور بیش از 4 هزار داوطلب از مقاطع راهنمایی و دبیرستان، 20 نفر به عنوان پذیرفته شدگان مرحله اول به دوره دوم این رقابت ها راه یافتند.

این دسته از پذیرفته شدگان در اردوی علمی 10 روزه حاضر شدند که این دوره تا 19 شهریور ماه در پژوهشگاه صنعت نفت ادامه دارد.



شرکت کنندگان در اردوی علمی در قالب 5 گروه 4 نفره دسته بندی شده و در هر گروه آموزشهایی در خصوص ساخت نانوجاذب، نانوفیلتر، نانوکاتالیست، سیال مغناطیسی و نانوامولسیون به صورت عملی ارائه خواهد شد.



علاوه بر این دوره آموزشی، کارگاه آموزشی در زمینه شبیه سازی در فناوری نانو در روزهای 17 تا 19 شهریورماه برگزار می شود.



شرکت کنندگان پس از گذراندن دوره های آموزشی در آزمون عملی دومین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو که در روز 20 شهریورماه برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.