ایتالیا در ضربات پنالتی برابر سنگال پیروز شد/ شکست آرژانتین برابر پرتغال

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از ششمین دوره رقابتهای جام جهانی فوتبال ساحلی شنبه شب با برگزاری چهار دیدار به پایان رسید که در گروه A تیم فوتبال ساحلی ایران با نتیجه 6 بر 4 مغلوب سوئیس شد.
در دیگر بازی این گروه تیمهای ایتالیا و سنگال در پایان وقتهای قانونی و اضافه به تساوی 4 بر 4 دست یافتند اما در ضربات پنالتی ایتالیا با نتیجه 3 بر 2 به برتری رسید تا در نهایت این مسابقه را با نتیجه 7 بر 6 به سود خود خاتمه دهد.
در این گروه تیم ایتالیا با 5 امتیاز صدرنشین است و تیمهای سوئیس با 3 امتیاز، سنگال با 2 امتیاز و ایران بدون امتیاز در ردههای بعدی قرار دارند. در این شرایط تیم ایران تنها در صورت پیروزی برابر سنگال در بازی آخر و شکست سوئیس برابر ایتالیا میتواند شانس صعود به مرحله بعدی این رقابتها را بدست آورد.
در گروه B هم تیم پرتغال در دیدار یک طرفه موفق شد با نتیجه 5 بر صفر تیم مطرح آرژانتین را شکست دهد و السالوادور هم با نتیجه 4 بر 3 از سد عمان گذشت.
در این گروه پرتغال با 6 امتیاز صدرنشین شد. آرژانتین با 3 امتیاز و تفاضل گل 3- و السالوادور با 3 امتیاز و تفاضل گل 8- در ردههای دوم و سوم قرار دارند. عمان هم بدون امتیاز قعرنشین این گروه است.
- مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر در ایتالیا پیگیری میشود:
گروه C:
* نیجریه - ونزوئلا
* تائیتی - روسیه
* ژاپن - اوکراین
* برزیل - مکزیک
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