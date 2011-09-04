احمد بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشروط شدن انتشار کتاب «بی‌تردید سه شنبه بود» از سوی اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: 15 ماه بعد از اینکه رمان را به اداره کتاب تحویل دادم، برای من 10 مورد اصلاحیه آوردند و در آن خواسته شده سطرها و بندهایی از رمان را عوض کنم.

وی افزود: بی‌تردید سه‌شنبه بود یک رمان پلیسی ـ جنایی است. در اصلاحیه‌ها مواردی بود که از من خواسته شده بود مثلا 18 سطر از رمان را کاملاً بردارم و خب شما تصور کنید چه اتفاقی برای رمان آن هم در این گونه اتفاق خواهد افتاد. با این حال من تمام اصلاحات را انجام دادم و کتاب را فرستادم اداره کتاب اما انگار این ماجراها تمام ندارد.

بیگدلی ادامه داد: ناشر این کتاب از سال 85 از من تقاضا کرده بود که برای انتشار کتابی به او بدهم. من هم این مان را در اختیار او قرار دادم، اما تازه متوجه شدم انگار خود او هم دیگر رغبتی برای چاپ اثر ندارد و کتاب با وجود اصلاحات هنوز به اداره کتاب ارائه نشده است.

نویسنده «آوای نهنگ» افزود: مجموعه داستانی را نیز به تازگی آماده انتشار کرده‌ام که با عنوان «مگر چراغی بسوزد» در اختیار نشر روزنه قرار داده‌ام. این کتاب شامل 8 داستان کوتاه است که چهار داستان آن از نوشته‌های جدید من است و باقی نیز از مجمموعه‌ داستان‌های«شبی بیرون از خانه» و «من ویران شده‌ام» که در سال 74 و 81 منتشر شده واصلا دیده نشدند، انتخاب کردم.

بیگدلی پیش از این نیز در گفتگو با مهر از انتشار5 نمایشنامه از خود که در فاصله سال‌های 56 تا 81 نوشته شده است از سوی نشر افراز در سال جاری خبر داده بود.