به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین قسمت برنامه "مجله تئاتر" دیشب 12 شهریور ماه به صورت زنده از شبکه چهار روی آنتن رفت. در بخشی از این برنامه رحمت امینی پژوهشگر و مدرس درباره کتاباش "تئاتر پداگوژیک" صحبت کرد.
همچنین در برنامه "مجله تئاتر" از حمید شاهآبادی معاون هنری وزارت ارشاد دعوت شده بود تا پاسخگوی سئوالات تئاتریها باشد. اجرای این بخش را منوچهر اکبرلو بر عهده داشت و سه خبرنگار نیز او را همراهی کردند.
حمید شاهآبادی درباره استعفای مسافرآستانه گفت: تغییرات در مدیریت جشنواره همیشه وجود داشته است و طبیعی است که برخی موافق و بعضی مخالف هستند. آقای مسافر آستانه برای تئاتر زحمت زیادی کشیدند و همیشه دغدغه تئاتر را داشته است. او در حمایت از برادر حیدری استعفا داده است.
وی در ادامه افزود: طبیعی است وقتی کسی مسئولیتی را بر عهده میگیرد باید پاسخگوی سئوالات متعدد دوستان تئاتری، مسئولان مافوق و ... باشد. اصولاً انتصابها و حضور هر فردی یک عقد دو جانبه است و این طور نیست که فقط یک نفر باید پاسخگو باشد.
معاون هنری وزارت ارشاد خاطر نشان ساخت: انتصابها هم به پیشنهاد معاونت هنری و با حکم وزیر ارشاد است. در مجموع باید بگویم آمدن و رفتنها، خسته شدن و نشدنها امر عجیب و غریب نیست. آدمها یک روز کار میکنند و یک روز دیگر نمیخواهند کار کنند. الزامی نیست فرد هر شرایطی را تحمل کند.
شاهآبادی در پاسخ به سئوال مجری مبنی بر اینکه آمدن و رفتنها در هر دورهای اتفاق افتاده است، اما یک تجربه پیشین از دورههای قبل را شما داشتید؟ گفت: در هر کار اداری و مدیریتی سلیقه و افکار وجود دارد. هر چند افکار قانونمند هستند، اما به هر حال سلیقه وجود دارد. ما انسان هستیم و نه ربات. وقتی کسی منصوب میشود قطعاً دو طرف به تعامل رسیدهاند. معمولاً بحث و اختلاف هم در یک کار پیش میآید و طبیعی است طرفین به تعامل نرسیند.
معاون هنری درباره اینکه چرا درگیریها در مدیریت کلان به وجود آمده است؟ توضیح داد: نباید نام این مسئله را درگیری بگذاریم، بلکه اختلاف سلیقه است. دغدغههای تئاتر برای همه وجود دارد. وقتی دو نفر یک مسیر را انتخاب کرده و یکسان فکر میکنند باید سعی کنند مسیر اولیه را درست طی کنند.
وی درباره اینکه چرا معاونت هنری در زمینه این گونه خبرها اطلاعرسانی درستی انجام نمیدهد از جمله درباره استعفای مسافرآستانه که از چند روز پیش زمزمه آن شنیده شده بود؟ گفت: ما همیشه اطلاعرسانی درستی داشتیم. البته باید تعطیلات این روزها هم در نظر بگیرید.
شاهآبادی با اشاره به بودجه جشنواره فجر گفت: ما بودجهنویسی کردیم. هر برنامهای ردیف مشخص خودش را دارد. کتاب بودجه و آمار هم مشخص است. ما حتی به جشنواره استانها هم توجه کردیم و رقم بودجهها را افزایش دادیم. گرچه فضای تئاتر ما از منابع مالی رنج میبرد، اما 90 درصد کارها انجام شده است و ارقام داده شده و تنها 10 درصد باقی مانده که آن هم در حال انجام است.
معاون هنری وزارت ارشاد خاطرنشان ساخت: اگر بنیه مالی تئاتر ضعیف است به خاطر اشکالاتی است که در داخل سیستم اجرایی است. ما همیشه سعی کردهایم در حمایت از هنر تئاتر نظم معینی داریم و امسال هم با بودجه 14 میلیارد تومانی وارد شدیم. منابع مالی هم در حوزه برنامهریزی و نظارت برنامهریزی شده است.
وی درباره سیاستهای کلان گفت: ما نیاز به بازنگری جدی در جشنواره فجر داریم، چرا که جشنواره بزرگ است و نام فجر را به همراه دارد.
شاهآبادی درباره شفاف نبودن بخش بینالملل هم توضیح داد: ما استراتژی مشخص و شفاف داریم. گروههای اعزام شده و آمدن و رفتن ها کاملاً مشخص است. عملکرد همکارانم در جامعه تئاتری کشور قابل دفاع است. در سال 89 جشنوارههای مختلف داشتیم. ما نیامدیم جشنوارهها را تعطیل کنیم، بلکه سعی کردیم آن را بهسازی کنیم.
معاون هنری وزارت ارشاد تاکید کرد: همچنین ساز و کارهای بستههای سیاستی در معاونت هنری فراهم میشود. متولی اصلی این مسئله هم حوزه برنامهریزی و نظارت ما است. کارشناسان هم این مسئله را مورد بررسی قرار دادهاند. ما برنامهریزی سالانه کردهایم. همچنین رویکرد شهرستانها را تقویت کردیم. ما طرح استقرار گروههای شهرستانی را اجرا کردیم که خروجی آن 557 گروه از میان صدها گروه متقاضی انتخاب شدند. همچنین 500 هزار تومان به عنوان هزینه اولیه به همه این گروهها داده شده است.
وی درباره اینکه اما شنیدهها حاکی از این است که این پول داده نشده؟ توضیح داد: گرچه شرط بندی حرام است، اما با شما شرط می بندم اگر چنین اتفاقی نیفتاده باشد مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی را برکنار کنیم. این پول داده شده است.
شاهآبادی درباره جشنواره آوینیون و رفتن هنرمندان پیشکسوت و مدیران گفت: من با نفس این کار موافق بودم که هنرمندان پیشکسوت در کنار مدیران اجرایی بروند. در نهایت هشت هنرمند که دو نفر از آنها چون ویزایشان آماده نشده بود همراه دو نفر از مدیران اجرایی رفتند.
معاون هنری وزارت ارشاد ادامه داد: نفس این کار همانطور که تاکید کردم قابل دفاع است و کاملاً هم طبیعی است که وقتی تعدادی انتخاب شوند برخی مخالفت میکنند و میگویند چرا افراد دیگری انتخاب نشدند. در حالی که تجربه افراد پیشکسوت و مسئولان اجرایی میتوانست کمک زیادی به حوزه تئاتر کند، چرا که حضور آنها در کنار هم و شرکت در جشنواره آوینیون باعث میشد ذهنیتها به هم نزدیک شود.
وی خطاب به مجری گفت: شما به جای اینکه در این برنامه جریانسازی کنید مرتب به حاشیهها میپردازید. در این برنامه 10 سئوال از من پرسیدید که مجموع آنها پنج درصد از مشکلات تئاتر را حل نمیکند. واقعاً درد تئاتر ما این مسائل است که شما مطرح کردید. تمام این مسائل فقط حاشیه است.
مجری نیز در پاسخ به حرف شاهآبادی تاکید کرد به دلیل روشن نبودن سیاستهای شماست که حاشیه شکل میگیرد. وقتی مدیری میآید همه نگران هستند که او چه زمانی قرار است استعفا بدهد.
شاهآبادی در پاسخ به او گفت: معتقدم قشر فرهیخته نباید درگیر حاشیهها شود. این برنامه که نباید کار ژورنالیستی انجام بدهد، بلکه باید مشکلات را مطرح کند و به دنبال پاسخ باشد.
معاون هنری وزارت ارشاد خاطرنشان ساخت: تمام موارد جشنواره سیام فجر مشخص است و ما با توجه به چشم انداز تئاتر فصل جدیدی در فراخوان داشتیم.
مجری در ادامه تاکید کرد من نسبت به مسافر آستانه حساس نیستم، اما چرا این تغییرات را شاهد هستیم. شاهآبادی هم اعلام کرد اگر شما حساس نیستید، اما من نسبت به ایشان حساس هستم، چرا که او زحمت زیادی برای تئاتر کشیده است. به هر حال شرایط حاکم است و گاهی افراد نمیتوانند خودشان را وفق بدهند.
وی در پایان در پاسخ به سئوال مجری که برنامه "مجله تئاتر" تا چه حد توانسته مشکلات تئاتر را پاسخ بدهد، گزینه دوم را انتخاب کرد.
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