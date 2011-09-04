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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۲۲

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاری های مختلف به شرح زیر است.

- ساکنان فلسطین اشغالی برای چندمین هفته متوالی با برپایی تظاهراتی میلیونی بهبود اوضاع معیشتی خود را خواستار شدند.

- بر اثر یک انفجار انتحاری در نزدیکی شهر عدن در جنوب یمن 3 سرباز کشته شدند.

- یک دیپلمات مصری از امکان اصلاح معاهده کمپ دیوید خبر داد.

- الجزایر با ورود شماری از افسران سابق ارتش لیبی و مسئولان سرویس های اطلاعاتی این کشور به الجزایر مخالفت کرد.

- "خولیو کاساس ریگوئیرو" وزیر دفاع کوبا به علت سکته قلبی درگذشت.

- فعالان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 5 سوری در تظاهرات روز گذشته در استان ادلب در شمال غرب این کشور خبر داد.

- اتحادیه اروپا سوریه را به اعمال تحریم های بیشتر تهدید کرد.

- سازمان دفاع از حقوق بشر از اسنادی مبنی بر همکاری سازمان های  اطلاعاتی آمریکا و انگلیس با رژیم معمر قذافی خبر داد.

- ناآرامی ها در سودان از سرگرفته شده و آوارگان در منطقه جنوب این کشور افزایش یافته اند.

- یک زلزله 7 ریشتری اقیانوس آرام را لرزاند.

کد مطلب 1398488

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