عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

- ساکنان فلسطین اشغالی برای چندمین هفته متوالی با برپایی تظاهراتی میلیونی بهبود اوضاع معیشتی خود را خواستار شدند.
- بر اثر یک انفجار انتحاری در نزدیکی شهر عدن در جنوب یمن 3 سرباز کشته شدند.
- یک دیپلمات مصری از امکان اصلاح معاهده کمپ دیوید خبر داد.
- الجزایر با ورود شماری از افسران سابق ارتش لیبی و مسئولان سرویس های اطلاعاتی این کشور به الجزایر مخالفت کرد.
- "خولیو کاساس ریگوئیرو" وزیر دفاع کوبا به علت سکته قلبی درگذشت.
- فعالان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 5 سوری در تظاهرات روز گذشته در استان ادلب در شمال غرب این کشور خبر داد.
- اتحادیه اروپا سوریه را به اعمال تحریم های بیشتر تهدید کرد.
- سازمان دفاع از حقوق بشر از اسنادی مبنی بر همکاری سازمان های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس با رژیم معمر قذافی خبر داد.
- ناآرامی ها در سودان از سرگرفته شده و آوارگان در منطقه جنوب این کشور افزایش یافته اند.
- یک زلزله 7 ریشتری اقیانوس آرام را لرزاند.
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