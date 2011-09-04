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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۲۳

گفتگوی احمدی‌نژاد با خالدمشعل:

ایران همواره در کنار ملت فلسطین خواهد بود

ایران همواره در کنار ملت فلسطین خواهد بود

رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد: ملت ایران همواره در کنار مقاومت و ملت فلسطین خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد شامگاه شنبه در مکالمه تلفنی با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با تبریک عید فطر به وی، مقاومت و ملت فلسطین خاطرنشان کرد: امیدوارم خداوند متعال در شب های قدر آزادی همه فلسطین را رقم زده باشد و به زودی شاهد آزادی همه سرزمین فلسطین باشیم.

وی با بیان اینکه شرایط عمومی جهان در حال تغییر به نفع مقاومت و ملت فلسطین است، گفت: جنایات و آدمکشی های صهیونیست ها قادر نخواهد بود، آنها را از سقوط و مرگ حتمی نجات دهد.

رئیس جمهور تاکید کرد: ملت ایران همواره در کنار مقاومت و ملت فلسطین خواهد بود و تا رسیدن به آزادی و پیروزی پشتیبان مقاومت فلسطین خواهد ماند.

خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز در این گفتگوی تلفنی با تبریک متقابل عید سعید فطر به ملت و دولت ایران و مقام معظم رهبری با بیان اینکه مردم فلسطین تا رسیدن به پیروزی در راه مقاومت باقی خواهند ماند، اظهار داشت: مقاومت و ملت فلسطین همواره قدردان حمایت های مستمر و ایستادگی همیشگی ملت و دولت ایران در کنار خود بوده و خواهند بود.
 

کد مطلب 1398489

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