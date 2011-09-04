مهمترین اولویت راه و ترابری استان تهران ایمنی است

فریبرز واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهمترین اولویت اداره کل راه و ترابری استان تهران مبحث بهسازی و ایمنی خطوط خواهد بود و افزایش طول راهها در اولویتهای بعدی قرار دارد.

وی افزود: با توجه به تأکیدات و تعالیم دینی و به لحاظ اخلاقی و وجدانی، خروجی کار راهسازی و راهداری باید نجات جان انسانها باشد.

این مسئول بیان کرد: استان تهران به لحاظ شرایط توپوگرافی راهها، استانی خاص تلقی می شود و شرایط حساسیت راه تمام استانها را یکجا در خود دارد؛ چراکه 20 در صد حمل و نقل بار کشور، 15 در صد حمل و نقل مسافر در استان تهران جریان دارد و راههای این استان از ترافیک اشباع هستند.

وی با اهمیت جذب بودجه کافی برای راههای استان تهران ادامه داد: آسفالت راههای روستایی بالای 50 خانوار به کار گیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند مدنظر است.

واحدی گفت: استفاده از سیستمهای ITS جای پایشهای دستی سنتی را خواهد گرفت و اداره کل راه و ترابری استان تهران نیز این مسیر را مطابق با بسته های مصوب تعریف شده وزارت راه و ترابری انجام خواهد داد.