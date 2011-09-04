عباسعلی سپاهی یونسی، شاعر کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت چاپ و نشر مجموعه‌های شعر گفت: مدتی است که کار سرودن یک مجموعه شعر در گروه سنی نوجوانان را با موضوع امام رضا (ع) به پایان برده‌ام، اما با یک مشکل روبرو شده‌ام و آن مشکل این است که کسی آن را چاپ نمی‌کند.

وی افزود: برخی از شاعران معتقدند امروز مجموعه‌های شعر حال و روز خوبی ندارند و زمان داستان و رمان است. عنوان این مجموعه شعرم «با سلام خدمت امام مهربان» نام دارد که اول آن را به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سپردم، ولی کتاب را رد کردند. بعد از آن کتاب را به انتشارات به‌نشر وابسته به آستان قدس رضوی سپردم که آن‌ها هم کتاب را رد کردند.

این شاعر ادامه داد: این مسائل باعث شد آن‌قدر بی‌انگیزه شوم که سال پیش به سراغ چند کار سفارشی بروم. نمی‌دانم چرا با مجموعه‌ای که جوششی است و موضوع مذهبی دارد، چنین برخوردی می‌شود. نمی‌گویم کتابم، اثر برجسته‌ای است؛ چون در هر حال سفارش شاعر به خودش است، اما چند نفر از شاعران دیگر کشور نظر مساعدی درباره آن داشتند.

سپاهی یونسی گفت: قالب اشعار این مجموعه، نیمایی بود که حداقل من تا به حال ندیده‌ بودم کسی درباره این موضوعات از این قالب استفاده کند. حدود 14 شعر از اشعار امام رضایی‌ام را برای این مجموعه در نظر گرفتم و محمود پوروهاب شاعر کودکان و نوجوانان هم به من پیشنهاد داد این کتاب را به به‌نشر بسپارم، اما ایشان هم وقتی از رد شدن کار مطلع شد، تعجب کرد.

وی در ادامه گفت: مجید نظافت شاعر بزرگسال هم با خواندن اشعار این مجموعه، موافق چاپ کردن آن بود، اما نمی‌دانم چرا چنین برخوردی با این کتاب شده است. یک نکته دیگر اینکه ما شاعرانی که در شهرستان هستیم، شرایط بدتری نسبت به شاعران تهرانی داریم. در تهران ناشران جدی‌تر از شهرستان کار می‌کنند، اما تعداد ناشران سخت‌کوش شهرستانی انگشت‌شمار است. اگر من در تهران باشم، بهتر می‌توانم کار کنم چون اگر کارم توسط ناشری رد شود، باید مرتب به تهران سفر کنم یا هزینه‌های ارسال کتابم به ناشرهای مختلف را بپردازم.

این شاعر با اشاره به آثار زیر چاپش گفت: «آنی مانی» عنوان مجموعه شعری از من است که 4 سال پیش آن را به انتشارات مدرسه سپردم و آخرین خبر درباره آن این است که به تازگی مرحله تصویرگری را به قلم الهام کاظمی به پایان برده است. این مجموعه برای گروه سنی خردسال سروده شده است. آخرین کتابی هم که از من چاپ شد، مجموعه شعر نوجوان «شاید همین اطراف باشد» بود که بیشتر اشعارش برخلاف آثار قبلی‌ام که چارپاره بودند، قالب نیمایی داشت. این کتاب توسط بخش شکوفه انتشارات امیرکبیر منتشر شد.