برترین پروژه های ستاره شناسی معرفی می شوند

خسرو جعفری زاده - دبیر انجمن نجوم اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این گردهمایی از سوی کنسرسیوم ستاره شناسان در روزهای 17 و 18 شهریور ماه جاری برگزار خواهد شد.

وی معرفی پروژه های ستاره شناسی در ایران، حرکت به سمت ستاره شناسی با اهداف مشخص و منظم را از اهداف این گردهمایی نام برد و اظهار داشت: برای این منظور این گردهمایی در دو بخش رصد و همایش برگزار خواهد شد.



جعفری زاده با اشاره به مباحث ارائه شده در این همایش اشاره کرد و یادآور شد: در بخش همایش در خصوص مباحثی چون "پروژه ای بر ماه"، طرحهای نجومی اسکچ"، معرفی آسمان تاریک، دهانه های برخوردی و توریست نجومی مطرح خواهد شد.



وی به بیان برنامه های این همایش در بخش رصد پرداخت و یادآور شد: در این قسمت منجمان آماتور به صورت گروهی به رصد و عکاسی از آسمان زیبای کویر می پردازند و با حضور اساتید این حوزه به پرسشهای منجمان پاسخ خواهند داد.