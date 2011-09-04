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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۳۰

از 17 شهریورماه:

برترین پروژه های ستاره شناسی معرفی می شوند

برترین پروژه های ستاره شناسی معرفی می شوند

کنسرسیوم ستاره شناسان با برگزاری گردهمایی، اقدام به معرفی مهمترین پروژه های ستاره شناسی خواهند کرد.

خسرو جعفری زاده - دبیر انجمن نجوم اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این گردهمایی از سوی کنسرسیوم ستاره شناسان در روزهای 17 و 18 شهریور ماه جاری برگزار خواهد شد.

وی معرفی پروژه های ستاره شناسی در ایران، حرکت به سمت ستاره شناسی با اهداف مشخص و منظم را از اهداف این گردهمایی نام برد و اظهار داشت: برای این منظور این گردهمایی در دو بخش رصد و همایش برگزار خواهد شد.
 
جعفری زاده با اشاره به مباحث ارائه شده در این همایش اشاره کرد و یادآور شد: در بخش همایش در خصوص مباحثی چون "پروژه ای بر ماه"، طرحهای نجومی اسکچ"، معرفی آسمان تاریک، دهانه های برخوردی و توریست نجومی مطرح خواهد شد.
 
وی به بیان برنامه های این همایش در بخش رصد پرداخت و یادآور شد: در این قسمت منجمان آماتور به صورت گروهی به رصد و عکاسی از آسمان زیبای کویر می پردازند و با حضور اساتید این حوزه به پرسشهای منجمان پاسخ خواهند داد.
کد مطلب 1398495

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