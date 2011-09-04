پنج میلیارد ریال اعتبار به احداث پایانه مسافربری شرق همدان اختصاص یافت

محمد صحراکار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پایانه مسافربری شرق همدان برای سرویس دهی خط شهرستانهای ملایر، تویسرکان، نهاوند، اراک، بروجرد و استانهای شرق کشور احداث میشود.
صحراکار افزود: زمین در نظر گرفته شده برای احداث این پایانه توسط شهرداری همدان خریداری شده که 50 هزار مترمربع وسعت دارد.
وی یادآور شد: عملیات اجرایی ساخت این ترمینال در دو ماه آینده شروع خواهد شد و در مدت دو سال نیز اجرا می شود.
محلی برای فروش مصالح ساختمانی در همدان در نظر گرفته می شود
مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری همدان افزود: در کنار این پایانه، محلی نیز برای پارکینگ خودروهای سنگین و فروش مصالح ساختمانی طراحی شده است.
صحراکار با اشاره به انتقال ترمینال ملایر به محل ترمینال شرق گفت: از ترمینال سابق ملایر برای طرحهای دیگری استفاده میشود.
وی گفت: ترمینال بزرگ همدان به عنوان ترمینال مرکزی که به وسعت 123 هزار مترمربع در مناسبترین موقعیت ساخته شده، در حال حاضر یکی از پایانههای زیبا و خوب کشور محسوب میشود.
صحراکار محل احداث پایانه مسافربری شرق همدان را در میدان امام حسن(ع) همدان اعلام کرد.
وانت بارهای سطح شهر همدان ساماندهی می شوند
مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری همدان همچنین از ساماندهی وانت بارهای سطح شهر همدان نیز خبر داد.
وی گفت: حدود هفت هزار و 500 دستگاه وانت پلاک سفید برای استفاده از مزایای اعلام شده ثبتنام اینترنتی کرده اند.
صحراکار گفت: تاکنون تعداد شش هزار و 250 وانت در همدان ساماندهی و بغلنویسی شده و بقیه نیز در حال ساماندهی است.
نظر شما