وقایع اتفاقیه؛ از رکوردشکنی توپولوف تا تاسیس گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز چهارم سپتامبر سال 2011 میلادی است. چهارم سپتامبر مقارن با وقایع مهمی در سالها و قرون گذشته بوده است که در ذیل اشاره ای به آنها می شود:

- 1957: در روز چهارم سپتامبر 1957 نخستین هواپیمای توپولوف (با موتور جت) مدل 104 از مسکو به سوی نیویورک پرواز کرد. این هواپیما بر مبنای هواپیماهای بمب افکن توپولوف ساخته شده بود و در زمان خود بهترین هواپیمای مسافربری جهان محسوب می شد. توپولوف در آن سالها به یکه تازی قدرتهای غربی در هوا پایان داد. توپولوف در آن زمان می توانست مسیر هوایی مسکو تا نیویورک را که 18 هزار کیلومتر بود طی 24 ساعت با انجام سوختگیریهای متعدد بگذراند، این زمان در آن سال رکوردی دست نیافتنی محسوب می شد.

- 1981: "لویی دیلامار" سفیر فرانسه در لبنان به دست عوامل ناشناس ترور شد.

- 1987: "ماتیاس راست" خلبان آلمانی، پس از پروازی نمایشی که از کلیسای سنت باسیل به سمت میدان سرخ انجام داد به چهار سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد.

- 1987: در چنین روزی در سال 1987 چهل و سه کشور که دارای اقلیتهای فرانکوفونی بودند، در زمینه همکاریهای فرهنگی تفاهمنامه امضا کردند. فرانکوفونی به اقوام یا گروه هایی گفته می شود که در زندگی روزانه یا ارتباطاتشان از زبان فرانسه به طور ویژه یا عمده استفاده کنند.

- 1989: "وانگ مینگ" وزیر فرهنگ چین که از آزادی بیان پس از حوادث میدان "تیان آن من" در پکن حمایت کرده بود، از سمت خود برکنار شد.

- 1995: طوفان و بارانهای سیل آسا در شهرهای "فاس" و "تازه" مغرب 81 کشته بر جای گذاشت.

- 1998: در چنین روزی در سال 1998 شرکت گوگل به طور رسمی در شهر "ماونتین ویو" ایالت کالیفرنیای آمریکا تاسیس شد.