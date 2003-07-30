تمام صنايع كشور نياز به نوسازي دارند

مديرعامل شركت نوسازي صنايع ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: كل فرهنگ صنعتي كشور، نگرش مديران صنايع، بازاريابي براي ورود به بازار هاي بين المللي نياز به نوسازي دارند.

احمد رفعت با اشاره به اينكه نوسازي صنايع در دو سطح كلان و بسترسازي مناسب، سطح خرد و بنگاههاي صنعتي اجرا

مي شود. افزود: در نوسازي صنايع تمهيداتي در زمينه مسليل محيطي، مشكلات كارخانجات در خارج از محيط خود در نظر گرفته شده است.

به گفته وي همچنين اصلاح محيط كسب و كار و تبديل آن از محيط بازدارنده به محيط پيشبرنده و فراهم كردن ابزار مورد نياز صنعتگران از جمله برنامه هاي طرح نوسازي صنايع محسوب مي شود.

وي تصريح كرد: قوانين موجود در بخش صنايع در جهت افزايش توليد نيست وپيشنهاد اصلاح مقررات به هيات دولت و وزارت صنايع و معادن شده است.

رفعت گفت: طرح نوسازي صنايع در شروع كار است و سازمان نوسازي صنايع درصدد جذب مشاركت شركتهاي خارجي است كه اين امر متضمن اجراي صحيح اين طرح از سوي موسسات داخلي است.

