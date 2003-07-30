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۸ مرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۲۸

مدير عامل شركت نوسازي صنايع ايران در گفت و گو با "مهر" :

تمام صنايع كشور نياز به نوسازي دارند

نوسازي 250 واحد صنعتي در دستور كار سازمان نوسازي صنايع قرار گرفته و قرار است موانع و مشكلات آنها بررسي و سپس اقدامات لازم براي برطرف كردن اين مشكلات انجام شود.

مديرعامل شركت نوسازي صنايع ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: كل فرهنگ صنعتي كشور، نگرش مديران صنايع، بازاريابي براي ورود به بازار هاي بين المللي نياز به نوسازي دارند.
احمد رفعت با اشاره به اينكه نوسازي صنايع در دو سطح كلان و بسترسازي مناسب، سطح خرد و بنگاههاي صنعتي اجرا
مي شود. افزود: در نوسازي صنايع تمهيداتي در زمينه مسليل محيطي،  مشكلات كارخانجات در خارج از محيط خود در نظر گرفته شده است.
به گفته وي  همچنين اصلاح محيط كسب و كار و تبديل آن از محيط بازدارنده به محيط پيشبرنده و فراهم كردن ابزار مورد نياز صنعتگران از جمله برنامه هاي طرح نوسازي صنايع محسوب مي شود. 
وي تصريح كرد: قوانين موجود در بخش صنايع در جهت افزايش توليد نيست وپيشنهاد اصلاح مقررات به هيات دولت و وزارت صنايع و معادن شده  است.
رفعت گفت: طرح نوسازي صنايع در شروع كار است و سازمان نوسازي صنايع درصدد جذب مشاركت شركتهاي خارجي است كه اين امر متضمن اجراي صحيح اين طرح از سوي موسسات داخلي است.  
 

کد مطلب 13985

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