داروی جدید ام اس بدون مطالعات بالینی وارد داروخانه ها شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ماجرای پر سر و صدای ورود داروهای آرژانتینی به کشور که با حمایتهای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همراه بود، هم اکنون داروی مربوط به بیماران ام اس با نام "اکتویکس" در کشور آرژانتین تولید شده و وارد بازار دارویی ایران می شود. دارویی که قرار بود فعلا مراحل مطالعات بالینی را سپری کند و سپس مجوز توزیع بگیرد اما به نظر می رسد که مدیران سازمان غذا و دارو قدری عجله به خرج داده و در سکوت خبری و دور از چشم همگان، مجوز توزیع این دارو را صادر کرده و شرکت وارد کننده آن نیز نسبت به توزیع دارو در سطح داروخانه های خاص اقدام کرده است.

دکتر احمد شیبانی، رئیس سازمان غذا و دارو در تاریخ 3/5/90 در پایان جلسه ای که با مدیران شرکتهای دارویی در ساختمان وزارت بهداشت برگزار شد، در ارتباط با موضوع واردات داروی ام اس از آرژانتین، به خبرنگاران گفت که "قرار نیست این دارو را وارد کنیم بلکه داروی مورد نظر توسط یک شرکت داخلی در کشور آرژانتین تولید و سپس وارد ایران می شود تا زمینه تولید آن در داخل فراهم شود.



وی گفته بود که این روند تا سه سال آینده ادامه خواهد داشت و هنوز نمی توان در مورد کیفیت داروی ام اس که قرار است در آرژانتین تولید و وارد کشورمان شود، اظهار نظر کرد. چون کیفیت این دارو در حال بررسی و مطالعات بالینی است.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو روز گذشته در جمع خبرنگاران عنوان کرد که ورود این دارو به برخی از داروخانه ها به منظور انجام مطالعات بالینی صورت گرفته است.



ورود این داروی آرژانتینی به بازار دارویی کشور در حالی اتفاق می افتد که از صحبتهای مدیران سازمان غذا و دارو مدت زیادی نمی گذرد. آنها گفته بودند که انجام مطالعات بالینی داروی اکتویکس چند ماه به طول خواهد انجامید. در صورتی که مجوز توزیع دارو از حدود 10 روز قبل توسط وزارت بهداشت صادر شده و این دارو هم اکنون در دسترس بیماران قرار دارد.



نکته دیگری که مدیران سازمان غذا و دارو از آن چشم پوشی کرده اند، قیمت داروی آرژانتینی است که قرار بود پایین تر از قیمت داروی مشابهی باشد که هم اکنون در داخل کشور تولید و در اختیار بیماران ام اس قرار دارد.



مدیران وزارت بهداشت قول داده بودند که داروی آرژانتینی بیماران مبتلا به ام اس به مراتب ارزانتر از قیمت داروی مشابه ایرانی باشد اما چنین به نظر می رسد که قیمت داروی اکتویکس تفاوت چندانی با داروی مشابه ندارد.



موضوع دیگری که برای بیماران مبتلا به ام اس می تواند جای سئوال باشد، تاثیر دارو بر روند کنترل بیماری است. چرا که هیچگونه مطالعه بالینی بر روی بیماران مبتلا صورت نگرفته است. این مسئله می تواند موجبات نگرانی بیماران را از پیامدهای استفاده از این داروی جدید دو چندان کند.