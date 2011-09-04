سیل 510 میلیارد ریال به بقمچ چناران خسارت وارد کرد

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بخش کشاورزی سیل موجب تخریب اراضی باغی و زراعی و خسارت به محصول در سطح یک هزار و 200 هکتار شد.

وی ادامه داد: اتلاف یک هزار و 200 راس دام سبک،خسارت 100 درصدی به راه های کشاورزی و کانال های آبرسانی از دیگر خسارات بخش کشاورزی این دهستان با برآورد 360 میلیارد ریال است.

وی اضافه کرد: 25 کیلومتر از بدنه راه های روستایی با دو ابنیه فنی در این دهستان بر اثر سیل آسیب دید.

حسینی همچنین از تخریب 260 کیلومتر از راه محله های عشایری خبر داد و گفت: در دو روستای گاه و اندیشش خطوط انتقال آب تخریب از بین رفت.

فرماندار چناران بیان کرد: بیش از 500 میلیون ریال نیز به خطوط برق رسانی منطقه خسارت وارد آمد.

وی افزود: هم اکنون محورهای مواصلاتی این دهستان باز است و کار آواربرداری شروع شده است.