حمیدرضا شیخ ‏ویسی‌ در گفتگو با خبرنگار مهر از وضع نامناسب مهدهای کودک در استان تهران انتقاد کرد و افزود: آموزشهای غربی در مهد و ارائه آموزه‏های دینی و قرآنی در کلاس درس، موجب تناقض در شیوه رفتاری فرزندان شده و این مشکل به وضوح قابل مشاهده است.

وی گفت: ‌این تناقض در مباحث آموزشی مهدهای کودک و مدارس عملاً جامعه را دچار چالش خواهد کرد.

این مسئول با تأکید بر لزوم واگذاری تولیت مهدهای کودک به آموزش و پرورش اضافه کرد: در حال حاضر تولیت مهدهای کودک در اختیار سازمان بهزیستی قرار دارد که البته برنامه واگذاری امور آموزشی از بدو ورود به مهدهای کودک تا دانشگاه به آموزش و پرورش، در دستور کار دولت قرار دارد.

وی یادآور شد: رسیدگی به وضع نامناسب مهدهای کودک در دستور کار شورای اجتماعی کشور قرار گرفته تا از مشکلاتی که در آینده بر همین اساس رخ خواهد داد، جلوگیری شود.

شیخ ویسی با اشاره به ساماندهی مهدهای قرآنی استان تهران افزود: بر اساس ابلاغیه‏ های موجود، ساماندهی مهدهای قرآنی و احیای مکتب‌ خانه‏ ها نیز در برنامه کاری وزرات کشور قرار گرفته است.

پیوست فرهنگی در ایجاد امکانات فراموش نشود

وی با بیان اینکه فرهنگ زیربنای تحولات بزرگ در هر منطقه ای است، عنوان کرد: مسئولان اجرایی پیوست فرهنگی را در ایجاد امکانات فراموش نکنند، چراکه ایجاد امکانات در نقاط مختلف بدون پیوست فرهنگی، آب در آسیاب ضدفرهنگی دشمن ریختن است و معضلاتی را به وجود می آورد.

معاون مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران با اشاره به احداث راههای مواصلاتی تهران ـ شمال ادامه داد: باید دقت داشت که اگر مسیرهای مواصلاتی همچون تهران ـ شمال بدون پیوستهای فرهنگی احداث شوند، سواحل دریای کشور به سواحل دیگر کشورهای جهان تبدیل می شود.

وی گفت: در تدوین طرحهای فرهنگی تمام سطوح اجتماعی و سنی مورد توجه قرار گرفته اند و طرحهایی مانند خدمات مشاوره و مددکاری برای خانواده‏های آسیب‏دیده و یا در معرض آسیب با همکاری و مشارکت سازمان بهزیستی، ساماندهی تحصیل و اشتغال زنان و تسهیل و ترویج ازدواج آسان نیز انجام خواهد شد.

این مسئول اضافه کرد: در بحث تشکیل، تحکیم و تعالی بنیان خانواده بیش از 10 برنامه عملیاتی وجود دارد که این امر نشان از اهمیت اصلی ‏ترین بخش تشکیل ‏دهنده یک جامعه است.

وی بیان داشت: همچنین در موضوع تحکیم خانواده چند محور مهم نظیر برنامه ملی "آموزش آداب و آیین زندگی متعالی"، مشاوره و رسیدگی به موقع به اختلافات خانوادگی مورد تأکید قرار دارد.

سازمانهای مردم نهاد بازوان توانمند اجرای طرحهای فرهنگی هستند

شیخ ویسی افزود: سازمانهای مردم نهاد بازوان توانمند اجرای طرحهای فرهنگی هستند و از جایگاه ویژه ای برخوردارند.

وی با اشاره به وجود بیش از 20 هزار فعال فرهنگی در تهران تصریح کرد: این نهادهای فرهنگی در قالب مدیر مؤسسه و کانون تبلیغاتی، مدیر انتشاراتی، سازمانهای مردم‏ نهاد غیردولتی و کانونهای بسیج و مسجد در حال فعالیت هستند.

معاون مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران ادامه داد: این هم‏‏افزایی و حضور فعالان فرهنگی پیرامون سازمانهای مردم‏ نهاد، باید در شهرستانهای استان تهران هم ایجاد شود، چراکه بر طبق تأکید دولت، صد درصد اعتبارات فرهنگی باید توسط بخشهای غیردولتی هزینه شود.

طرح چهره به چهره به زودی اجرا می شود

وی به طرح چهره به چهره تحول اجتماعی اشاره و بیان کرد: طرح چهره به چهره به زودی در شهر تهران اجرا می شود و هدف آن آموزشهای ارشادی و تربیتی به بانوان شهر تهران است.

این مسئول امور اجتماعی و فرهنگی افزود: دراین طرح 60 مربی زن آموزشهای لازم را می بینند تا در 30 محله شهر تهران کار خود را آغاز کنند.

وی یادآور شد: در طرح چهره به چهره که در راستای اجرای طرح تحول اجتماعی صورت می ‏گیرد، افراد کاهل در امر عفاف و حجاب مورد شناسایی قرار خواهند گرفت.

شیخ‏ ویسی اضافه کرد: مربیان آموزش دیده پس از پایان دوره یکساله، نسبت به ایجاد زمینه دوستی با افراد کاهل در امر عفاف و حجاب اقدام خواهند کرد و زمینه را برای ارشاد آنان مهیا خواهند کرد.

وی در خصوص دوره‏های آموزشی مربیان مجری این طرح گفت: بیش از 30 دوره تربیتی آموزشهای روان‏ شناسی طی مدت دو سال برای این تعداد مربی زن در طرح چهره به چهره از سوی سازمان بسیج خواهران ترتیب داده شده است.

معاون مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران ادامه داد: بر اساس پیش ‏بینی‏های به عمل آمده، در صورتیکه هر مربی زن بتواند طی مدت یکسال، 10 نفر از بانوان تهرانی را در قالب این طرح ارشاد کند، تا پایان این مدت با آمار قابل توجهی مواجه خواهیم شد.

هفت مؤسسه عفاف و حجاب در استان تهران تشکیل شد

وی عنوان کرد: در سال گذشته بیش از هفت مؤسسه عفاف و حجاب در استان تهران تشکیل شده که در سطح مدارس، دانشگاهها و دیگر مراکز به فعالیت می پردازند.

شیخ ویسی افزود: دشمن از دهه‏های گذشته تاکنون با استفاده از ابزارهایی نظیر ماهواره، سایتهای اینترنتی مستهجن و فضای سایبری، فرهنگ و بنیان خانواده‏های کشور را هدف قرار داده است.

وی اظهار داشت: این درحالی است که مرکز رسانه‏های دیجیتال کشور تنها طی دو سال اخیر راه‏اندازی شده است.

این مسئول اجتماعی ادامه داد: امسال زمان اجرای آزمایشی طرح تحول اجتماعی است و نیروی انتظامی نیز همچنان به برخوردهای خود در حوزه امنیت اجتماعی ادامه می ‏دهد و یاریگر مؤسسات عفاف و حجاب در استان تهران است.

وی درباره طرح پایش شاخصهای آماری امور اجتماعی استان تهران تصریح کرد: بر اساس ابلاغیه وزارت کشور، در مقوله‏ های نظارتی پایگاه داده‏های اجتماعی و شاخص‏ سازی در حوزه‏های مختلف نظیر آمار معتادان، طلاق، خودکشی و ... انجام شده است.

شیخ ویسی افزود: بر اساس دستور رئیس جمهور سه محور از هفت محور اصلی طرح تحول اجتماعی مورد توجه قرار خواهد گرفت که این سه محور، تشکیل، تحکیم و تعالی بنیان خانواده، قانون ‏گرایی و انضباط اجتماعی و ارتقا نشاط و امنیت اجتماعی هستند.

وی بیان داشت: سه کارگروه مجزا برای سه محور یاد شده متشکل از مدیران و کارشناسان ذیربط در استان تهران ایجاد شده است.

ساخت برخی مجموعه‏ های تلویزیونی به شبکه های بیگانه کمک می کند

معاون مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران با انتقاد از ساخت برخی مجموعه های تلویزیونی افزود: ساخت مجموعه‏ های تلویزیونی نظیر "ساختمان پزشکان" به شبکه‏ های بیگانه همچون فیس بوک کمک می کند.

وی با بیان اینکه با ساخت چنین برنامه‏هایی به طور قطع راه به جایی نخواهیم برد، اظهار داشت: نباید سریالهای پخش شده از رسانه ملی که نیروی حاضر در خط مقدم مبارزه علیه جنگ نرم محسوب می‏شود، به سست شدن بنیان خانواده و ترویج روابط نامناسب مرد و زن بینجامد.

این مسئول فرهنگی اضافه کرد: روحانیان و دستگاههای متولی امور فرهنگی برای برطرف کردن اثرات سوء این سریال باید تا سالهای متمادی تلاشی وافر داشته باشند.

طرح نشاط اجتماعی در مدارس استان تهران اجرایی می شود

وی یادآور شد: طرح نشاط اجتماعی در مدارس به منظور حرکتی نو در زمینه امور فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف استان تهران اجرا خواهد شد.

شیخ ویسی افزود: در این طرح هزار روحانی در قالب طرح حضور و طرح تربیت به مدارس استان تهران اعزام می شوند و هر روحانی یا طلبه پس از گذراندن دوره آموزشی، امور فرهنگی و تربیتی یک مدرسه راهنمایی و یک دبیرستان را برعهده خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: این تعداد روحانی توسط 20 مؤسسه فرهنگی و آموزشی دارای مجوز از نهادهایی نظیر سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور در سطح نواحی مختلف استان تهران حضور می یابند.

معاون مدیرکل اجتماعی استانداری تهران ادامه داد: تمرکز طرح با توجه به وجود بیش از هشت هزار مدرسه در سطح استان تهران و حساسیت دوره سنی دانش آموزان مقاطع تحصیلی دبیرستان و راهنمایی، به این مقاطع گرایش یافت.

وی عنوان کرد: در حال حاضر برنامه های مشابه این طرح در نواحی مختلف شهرستانهای استان تهران به مرحله اجرا درمی آید.

این مسئول افزود: در برنامه های کنونی روحانی عالی قدری از شهر قم و یا حوزه های علمیه شهرستانی طی فواصل زمانی طولانی، در حضور جمع کثیری از دانش آموزان و یا صرفاً در یک کلاس درس به ارائه مبانی دینی، فرهنگی و اجتماعی می پردازد.

وی یادآور شد: اجرای این شیوه با وجود تأثیرات مثبت پاسخگوی وضع فعلی و حجم بالای دانش آموزان مدارس سطح شهرستانهای استان تهران نیست.

شیخ ویسی به تشریح دو طرح حضور و تربیت اشاره و اضافه کرد: در طرح حضور در طول سال هر روحانی صرفاً صبح تا ظهر روزهای پنجشنبه در سه کلاس یک مدرسه حضور داشته و دانش آموزان را با مباحث ابتدایی دینی، اعتقادی، روحانیت و فضاسازی فرهنگی آشنا خواهد کرد.

وی گفت: در طرح تربیت نیز روحانی حاضر در کلاسهای درسی صبح، تعدادی از دانش آموزان مستعد را شناسایی کرده تا طی ساعات بعد از ظهر به ادامه مباحث تربیتی در قالب برگزاری یک اردوی نیم روزی اقدام کند.