کردستان استان بدون روزنامه/ نشریات محلی فقط اسم دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت های رسانه ای و انتشار نشریات محلی در کردستان دارای سابقه ای طولانی است ولی امروز وضعیت کلی نشریات محلی در این استان به هیچ عنوان مناسب نیست و بخش زیادی از نشریات تنها اسم دارند و ماه ها و شاید هم سالهاست که دیگر منتشر نمی شوند.

در عرصه انتشار نشریات محلی تاکنون تجربیات بسیار ارزنده ای چه در ایران و سایر کشورهای جهان شکل گرفته و امروزه نشریات محلی بار اصلی فرهنگ سازی در جامعه و ایجاد ارتباط در حوزه های مختلف به ویژه فرهنگی و اجتماعی را بر عهده دارند.

کردستان از گذشته های دور تاکنون حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه نشریات محلی همواره نامی در میان نامها داشته و در شرایطی که شمار روزنامه ها و نشریات سراسری در کشور بسیار اندک بوده ولی نشریه ای محلی با اولویت قرار دادن توجه به مسائل این استان و دیگر مناطق کردنشین در کردستان منتشر شده و حتی به شهره بین المللی نیز رسیده است.

دوارن طلایی نشریات محلی کردستان خیلی کوتاه بود

هرچند که سابقه و تاریخ انتشار نشریات محلی در استان کردستان به گذشته های دور و به بیش از 100 سال گذشته بر می گردد ولی باید اوج فعالیت رسانه ها و نشریات محلی در کردستان را سالهای اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 بدانیم سالهایی که نشریات محلی کردستان از مرز 15 هزار نسخه در شمارگان عبور کرد.

در سالهای پایانی دهه 70 شمار بسیار نشریات محلی با دیدگاه های مختلف در کردستان منتشر می شد که با گذشت زمان شماری از این نشریات توقیف شده و عده ای هم به دلیل مسائل مالی و اقتصادی برای همیشه به بایگانی فرستاده شدند و برای سه الی چهار سال شمار نشریات محلی در کردستان به زور به پنج مورد هم می رسید.

بعد از دوره رکود چند ساله با توجه به صدور مجوز چندین نشریه بار دیگر این حوزه در کردستان جانی دوباره گرفت ولی این جان گرفتن هم هیچگاه به دوران طلایی نشریات محلی استان در سالهای قبل از آن بازنگشت.

صدور مجوز 10 نشریه محلی جدید در کردستان در یک روز

در ابتدای سال جاری و به لحاظ اسم کردستان دارای 26 نشریه محلی بود که تنها یک مورد از آنها به صورت منظم چاپ می شد و پنج تا شش مورد نیز به صورت گاهنامه زیرچاپ قرار می گرفتند تا اینکه دو ماه قبل معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک اقدام تاریخی مجوز انتشار 10 نشریه جدید را صادر کرد و به ناگاه شمار نشریات محلی کردستان دو برابر شد.

در حالی شمار نشریات محلی کردستان به عدد 34 رسیده است که هم اکنون کمتر از شش مورد از این نشریات چاپ می شوند و البته تنها یک مورد و در خوشبینانه ترین حالت، سه مورد از نشریات انتشار منظمی داشته اند که البته منظم ترین نشریه و هفته نامه در کردستان نیز زیرنظر دولت قرار دارد و یکی از دلایل اصلی انتشار منظم آن نیز این نکته بسیار مهم است.

در حالی مدیران و متولیان حوزه فرهنگ در کردستان همواره آمار نشریات محلی را به عنوان یکی از شاخص های اصلی در این حوزه عنوان می کنند که کردستان همچنان یکی از معدود استانهای کشور است که روزنامه ندارد هر چند که مجوزی به نام روزنامه برای این استان صادر شده ولی تاکنون خبری از انتشار آن در میان نیست و چندین سال است که این مجوز در حد یک نام و نشان باقی مانده است.

کردستان ظرفیت های بسیاری در حوزه نشریات محلی دارد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت نشریات محلی بیان کرد: کردستان ظرفیت و پتانسیل های بسیاری در حوزه رسانه های جمعی به ویژه نشریات محلی دارد و می طلبد که از این ظرفیت به نحو بهتری در راستای توسعه این استان استفاده کرد.

قباد میمنت آبادی درباره دلایل عمر کوتاه نشریات محلی در استان کردستان گفت: دو دلیل عمده در این بخش وجود دارد که یکی به مسائل اقتصادی و توان مالی گردانندگان بر می گردد و متاسفانه دیگر مسئله سیاسی و تا حدودی رنگ و بوی جناحی دارد چرا که در آستانه انتخابات تلاش برای افزایش شمار نشریات و انتشار آنها افزایش می یابد و بعد از پایان انتخابات رغبت برای انتشار نشریات محلی کاهش پیدا می کند.

وی افزود: افراد منتسب به جناح ها و گروه های خاص سیاسی در آستانه انتخابات نسبت به اخذ مجوز و انتشار نشریه اقدام می کنند اما پس از آن دیگر خبری از این نشریه نمی شود که باید با کار کارشناسی و رفع موانع این بخش و فرهنگ سازی مناسب در میان فعالان این آسیب جدی را پوشش داد.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از انتشار روزنامه در کردستان حمایت می کند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان به نبود روزنامه در استان اشاره کرد و یادآور شد: کردستان مجوز روزنامه دارد و حتی صاحب امتیاز آن هم آمادگی خود را برای انتشار آن اعلام کرده است که البته کمبود نیروی متخصص و منابع اعتباری مانع فعالیت این روزنامه می شود.

میمنت آبادی با اشاره به ظرفیت های بسیار خوب کردستان برای انتشار نشریات محلی به ویژه روزنامه بیان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از تمام توان خود برای توسعه فعالیت های این حوزه حمایت می کند و از کسانی که قصد فعالیت در این عرصه را داشته باشند نیز حمایت خواهد کرد چرا که باید زمینه های لازم برای فعالیت بیشتر و بهره برداری از تمام ظرفیت های این بخش را فراهم کرد.

مدیر خانه مطبوعات استان کردستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معضل اصلی نشریات محلی در این استان، خواستار بازنگری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اعطای مجوز به نشریات محلی شد و بیان کرد: متاسفانه در استان کردستان برخی از نشریات دارای مجوز راکد و بدون فعالیت هستند و این مسئه باید ساماندهی شود تا مجوز به افراد با صلاحیت و حرفه ای واگذار شود.

روند صدور مجوز نشریات محلی باید تغییر کند

سید محمد لطیف حسینی نسب با اشاره به اینکه در روند اعطای مجوز نشریات محلی شرایط و عوامل زیادی را معیار قرار داده اند از بی توجهی به بحث توجیه اقتصادی انتشار نشریات انتقاد کرد و گفت: تنها صدور صرف مجوز کافی نیست بلکه باید انتشار نشریه با پشتوانه کافی مالی و فکری انجام شود تا در خلال فعالیت، مشکلات اقتصادی بروز پیدا نکند.

وی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین دلایل راکد بودن برخی از نشریات و هفته نامه های محلی استان کردستان است، افزود: برخی از هفته نامه های فعال نیز با مشکل اقتصادی گریبانگیر هستند و این مسئه باید در ابتدای صدور مجوز نشریات مدنظر قرار گیرد تا در ادامه راه با مشکلات جدی تری مواجه نشوند.

نشریات محلی در کردستان با بحران جذب مخاطب مواجه هستند

صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه ژیوار نیز در گفتگو با خبرنگار مهر دو مسئله اقتصادی و بحران جذب مخاطب را از چالش های اصلی حوزه مطبوعات محلی کردستان عنوان کرد و افزود: متاسفانه میزان جذب مخاطب توسط نشریات محلی در کردستان بسیار اندک است و به همین دلیل شمارگان آنها نیز پائین است.

محمد رحیم غلام ویسی اظهار داشت: مخاطب و اقشار مختلف مردم در کردستان به دلیل ضعف های مشهود در حوزه نشریات محلی بیشترین نیاز خود از دیگر رسانه های جمعی به ویژه شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای تامین می کنند و می طلبد که در این بخش خود فعالان عرصه رسانه با تقویت فعالیت های حرفه ای خود در راستای تامین نیازهای مخاطب در این بخش اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه شمار افراد متخصص و توانمند در حوزه نشریات محلی و رسانه های جمعی در استان کردستان بسیار اندک است، گفت: متاسفانه کمبود افراد متخصص باعث شده است که کیفیت کار نشریات محلی نیز به شدت افت کرده و در نتیجه مخاطب هم رغبتی برای خرید آن ندارد.

مدیر مسئول فصلنامه ژیوار معتقد است که مسائل اقتصادی، دادن آگهی ادارات و سازمان های دولتی به نشریات خاص و وابسته به دولت، کم بودن میزان یارانه های پرداختی به نشریات محلی و ضعف بخش خصوصی به ویژه در حوزه صنعت برای حمایت از نشریات از دیگر مشکلات و چالش های این حوزه به شمار می روند.

هر چند که به لحاظ اسم کردستان دارای مجوز 34 نشریه است ولی به لحاظ فعال بودن تنها 10 نشریه منتشر می شوند و در این میان تنها یک هفته نامه است که از اواسط دهه 70 تاکنون و به صورت منظم منتشر شده است که صاحب امتیاز این نشریه نیز سازمان همیاری شهرداری های کردستان است و به وسیله استانداری اداره و مدیریت می شود و البته در کنار این مهم کردستان از معدود استانهای کشور به شمار می رود که فاقد روزنامه است.

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گزارش: آرمان نصرالهی