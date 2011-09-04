حفظ بصیرت و ولایتمداری لازمه دین داری است

حجت الاسلام مظفر تاجی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علل خانه نشین شدن حضرت علی(ع) و غصب خلافت مسلمین اظهار داشت: امروز باید با اطاعت از ولی فقیه و حفظ بصیرت، اجازه ندهیم مسائل صدر اسلام تکرار شود.

وی تصریح کرد: پس از رحلت رسول اکرم(ص) برخی از صحابه به بهانه، شدت عدالت، جوانی مانع از تحقق حکم خدا و سفارش پیامبر(ص) مبنی بر امامت حضرت علی(ع) شدند چرا که اگر ایشان بر مسند زعامت و خلافت قرار می گرفت عدالت محوری اش باعث نقش برآب شدن آرزوهای جاه طلبانه آنان می شد.

حجت الاسلام تاجی گفت: مردم آن زمان نیز وظیفه داشتند جدای از خواص دنیاطلب جامعه، خود حساسیت نشان داده و احقاق حق امیر مؤمنان(ع) را مطالبه کنند که نکردند و بی توجهی آنان به این مهم، حتی امروز و پس از گذشت قرن ها از آن واقعه همچنان سرنوشت مسلمین را تحت تاثیر قرار داده است.

وی، مظلومیت اسلام را ناشی از کوتاهی مردم عصر امیر مؤمنان(ع) دانست و افزود: این همه مشکلات کشورهای اسلامی، تسلط بیگانگان و استعمار و استثمار جوامع اسلامی به دلیل‌ انجام‌ندادن وظیفه و مسئولیت پذیری مردم آن زمان است.

امام جمعه چناران تأکید کرد: امروز مسلمین باید بر محور وحدت و همدلی و برادری بنا به فرموده قرآن کریم به ریسمان الهی که چیزی جز حجت بالغه الهی نیست چنگ زنند و در زمان غیبت نیز به سفارش خود امام، باید به ولی فقیه جامع الشرایط که حجت امام بر ما است رجوع کنیم.

وی با بیان اینکه برکت ولایت فقیه با پیروزی انقلاب اسلامی بر همگان آشکار شده است، ابراز داشت: امروز به برکت ولایت فقیه است که بیداری اسلامی و خواری استکبار جهانی را شاهد هستیم تا جایی که حتی کشورهای غیراسلامی هم بیدار شده و متوجه خیانت سران خود شده اند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی چناران بیان کرد: بحران اقتصادی ـ سیاسی آمریکا نشان می دهد دیگر روشهای سرمایه داری پاسخگوی بشریت نیست بلکه ملت ها باید خود را به معنویت و اسلام نزدیک کنند و ایران امروز بهترین الگو در این زمینه است.