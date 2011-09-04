شکوفایی اعتراضات در سرزمینهای اشغالی/ 400 هزار معترض در خیابانها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، شب گذشته 400 هزار نفر با حضور در خیابان های شهرهای مختلف اسرائیل اعتراض خود را به افزایش هزینه های زندگی اعلام کرده و خواستار برقراری امنیت اجتماعی در تمامی سطوح شدند.

این تظاهرات گسترده در حالی برگزار شد که از هفته های قبل برای شب گذشته برنامه ریزی شده و از روزهای قبل نام حرکت شب گذشته "تظاهرات میلیونی" اعلام شده بود.

بر اساس اعلام پلیس رژیم صهیونیستی بیشترین تعداد تظاهرات کنندگان در شهرهای تل آویو، بیت المقدس و حیفا حضور داشتند.

تظاهرات های شبهای شنبه در اعتراض به افزایش بی سابقه هزینه های زندگی در سرزمین های اشغالی از اواسط ماه جولای و از زمانی که تعدادی از شهروندان اسرائیلی اقدام به برپائی چادر در خیایان "روثشیلد" تل آویو کردند آغاز شد و سپس به بخش های مختلف همچون کارکنان بیمارستانی و حتی شهرداری ها رسید.

یکی از محورهای اصلی اعتراضات مردم سرزمین های اشغالی افزایش بهای مسکن و اجاره بها در شهرهای مختلف این منطقه است. کابینه رژیم صهیونیستی تا کنون جلسات متعددی را برای پایان دادن به اعتراضات مردمی تشکیل داده اما تاکنون نتیجه خاصی در این ارتباط نگرفته و این در حالی است که معترضین کمیته ای را برای پیگیری خواسته های خود تشکیل داده اند.