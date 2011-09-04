گزارش آمانو حاکی از صداقت رفتار و گفتار ایران است

محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتشار گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: ایران همواره فعالیت های هسته ای خود را بر اساس تعامل و همکاری با آژانس تعریف کرده است ضمن آنکه ما بعنوان یکی از کشورهایی شناخته می شویم که به معادهدهNPT پایبند هستیم.

وی گفت: البته رژیم صهیونیستی و آمریکا تمام تلاش خود را به کار بستند تا با موضوع ایران هراسی، سران منطقه را به ایران بدبین کنند اما گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی حاکی از دیپلماسی مثبت و سازنده ایران است.



کرمی راد در ادامه با بیان اینکه اصل گزارش آمانو در خصوص فعالیت های هسته ای ایران مثبت است خاطرنشان کرد: همچنین در این گزارش به سفر معاون مدیرکل به ایران و بازدید وی از تأسیسات هسته‌ای کشورمان اشاره شده که این نشان‌دهنده همکاری و شفافیت کامل در تعامل با آژانس است.



عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علی رغم تبلیغات سنگین دشمنان علیه فعالیت های هسته ای ایران، امروز ما توانسته ایم حقانیت خود را به اثبات برسانیم به طوری که در گزارش آمانو به صداقت گفتار و رفتار ایران اشاره شده است.



این نماینده مجلس اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک شاهد دنیای عاری از سلاح هسته ای باشیم.



عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین ضمن تقدیر از فعالیت دستگاه دیپلماسی و سازمان انرژی اتمی اظهار داشت: حقیقتا وزارت امور خارجه در دوره علی اکبر صالحی توانسته است ارتباط و تعامل بسیار مثبتی را با جهان برقرار کند و این ارتباط ها در موضوع هسته ای ایران نقش تاثیر گذاری را ایفاء کرده است.



وی گفت: صالحی خود با ادبیات هسته ای آشنایی دارد و این آشنایی برای وزارت امور خارجه مهم است.



کرمی راد با بیان اینکه سازمان انرژی اتمی نیز وظایف و ماموریت های خود را به خوبی انجام داده است، افزود: البته رژیم صهیونیستی با ترور دانشمندان هسته ای تلاش کرد تا ایران را از ادامه فعالیت های هسته ای ناامید کند اما این فعالیت ها با شدت ادامه پیدا کرد به طوری که امروز باید اعلام کرد که گزارش آمانو گامی رو به جلو است.



وی خاطرنشان کرد: همانور که تصریح شد ایران همواره بر دیپلماسی و ارتباط با کشورهای دیگر تاکید دارد اما اگر این ارتباط ها موثر واقع نشود ایران با قوت و قدرت نیروگاه های اتمی خود را پشتیبانی می کند و هیچگاه از تحریم دشمنان نمی ترسد.



به گزارش مهر، آمانو مدیر کل آژانس بین بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی به اقدامات ایران در رابطه با رفع برخی از ابهامات و سؤالات پاسخ داد و با مروری بر کلیه بازرسی‌های انجام شده تصویر روشنی از موفقیت‌ها و دستاوردهای کشورمان در زمینه‌های مختلف ارائه کرد که از آن جمله تولید اورانیوم با غنای پایین معادل 4543 کیلوگرم و نیز اورانیوم با غنای 20 درصد معادل 70.8 کیلوگرم از جمله موفقیت‌های کشورمان است که در این گزارش از نظر فنی و تخصصی به آن صحه گذاشته شده است.



همچنین در این گزارش به ملاقات‌های مهم مدیرکل آژانس با فریدون عباسی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و همچنین صالحی وزیر خارجه کشورمان در وین اشاره شده است.



گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران جمعه شب منتشر شد.

