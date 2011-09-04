روایت زندگی فارابی و شهید دستغیب چاپ سومی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دو کتاب از مجموعه مفاخر ملی ـ مذهبی در قالب رمان تاریخی است که برای نوجوانان تدوین شده است.

بر همین اساس کتاب «نغمه‌ساز فاراب» که توسط علی اکبر والایی نوشته شده، به زندگی ابونصر فارابی از 40 سالگی تا آخر حیاتش می‌پردازد.

کتاب با ابراز علاقه و شیفتگی پسری به نام رحمان به ابونصر آغاز می‌شود. رحمان ابراز علاقه را از حد می‌گذراند و سبب خشم ابونصر می‌شود، اما ابونصر بلافاصله آرام می‌گیرد و رحمان را به شنیدن آوای موسیقی طبیعت دعوت کرده و او که نمی‌خواهد به دربار خلیفه برود، فاراب را ترک می‌کند و ...

«نغمه‌ساز فاراب» شامل داستان‌هایی حیرت‌انگیز از زندگی حکیم ابونصر فارابی است. در پایان کتاب نیز می‌توان فهرست اعلام را مشاهده کرد.

همچنین «دوشنبه‌ای که می‌آید» نوشته جهانگیر خسروشاهی درباره زندگى شهید محراب آیت ‏الله عبدالحسین دستغیب است.

شیوه روایت داستان به این ترتیب است که یکی از کمونیست‌های جاسوس با عنوان شماره 2 جهت موافقت سازمان با سفر وى به خارج، اوراقى را در مورد آیت‏ الله دستغیب جمع‏ آورى نموده و پروژه‏ سازى می‌کند و در ضمن مرور این پرونده‏ هاى ساختگى، زندگی‌‏نامه آیت الله و آثار وى نیز معرفی می‌شود. شماره 2 در زندان‌های ساواک با این روحانى هم سلول می‌‏شود و آشنایی نزدیک با شخصیت این بزرگوار او را دچار تحول درونی می‌کند، به ‏طوری که پس از آزادى از زندان تصمیم می‌‏گیرد براى دیدار ایشان به شیراز برود و ...

هر دو کتاب تولید مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری است و در قطع پالتویی، در 2 هزار و 500 جلد منتشر شده است.