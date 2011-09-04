اسکان تمام ورودی های غیربومی در خوابگاههای دولتی دانشگاه دامغان

علی حقیقی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اضافه کرد: دانشگاه دامغان در سال تحصیلی جدید حدود یک هزار دانشجو را در تمام مقاطع تحصیلی پذیرش می کند و تمام ورودیهای جدید را البته به جز دانشجویان بومی در خوابگاههای دولتی خود اسکان می دهد.

وی اضافه کرد: دانشگاه دامغان خوابگاه خودگردان ندارد و دانشجویان تمام ورودیها را در خوابگاههای دولتی خود اسکان می دهد. اگر ظرفیت وجود داشته باشد دانشجویان تمام ورودیها را در این خوابگاهها اسکان می دهیم در غیر اینصورت با امتیازبندی دانشجویان را در خوابگاهها می پذیریم.

وی در پاسخ به پرسش مهر درباره وضعیت نظارت دانشگاه دامغان به منظور جلوگیری از بروز آسیبهای اجتماعی روی مکانهایی به جز خوابگاهها که دانشجویان برای اسکان انتخاب می کنند، تاکید کرد: دانشگاه تنها روی خوابگاههایی که خودش برای دانشجویان در نظر دارد نظارت می کند و چون سایر مکانهایی که دانشجویان برای زندگی انتخاب می کنند حریم خصوصی آنان به شمار می آید، نظارتی انجام نمی دهد.

رئیس دانشگاه دامغان در این باره تاکید کرد: تنها در صورتی این نظارت انجام می شود که عده ای از دانشجویان در یک پانسیون به صورت گروهی زندگی کنند، در غیراینصورت نمی توان نظارتی روی مکان زندگی آنان داشت.