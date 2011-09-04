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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۰۸

به اتهام جاسوسی برای اسرائیل؛

"فایز کرم" به 2 سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد

"فایز کرم" به 2 سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد

دادگاه نظامی بیروت یک عضو جریان ملی آزاد لبنان را به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به 2 سال زندان همراه با اعمال شاقه محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دادگاه نظامی بیروت شب گذشته فایز کرم از اعضای جریان ملی آزاد لبنان به رهبری میشل عون را به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به 2 سال زندان همراه با اعمال شاقه محکوم و وی را از تمامی حقوق سیاسی و مدنی محروم کرد.

همچنین این دادگاه طی صدور حکمی غیابی "الیاس کرم" را نیز که به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی بازداشت شده بود به 10 سال زندان همراه با اعمال شاقه محکوم کرد.

مطابق مستندات دادگاه نظامی فایز کرم نظامی بازنشسته متهم به ارتباط با رژیم صهیونیستی و ارایه اطلاعاتی از حزب جریان ملی آزاد و حزب الله و دیگر احزاب لبنانی به رژیم صهیونیستی است.

شایان ذکر است که فایزکرم سوم آگوست گذشته به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی دستگیرشده بود وی در طی تحقیقات به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی از سال 2005 اعتراف کرده است.

کد مطلب 1398512

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